اعرف تطور قيمة التبادل التجارى بين مصر ودول الخليج عام 2021 فى 8 نقاط

كتب مدحت عادل

رصدت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تطور حجم التبادل التجارى بين مصر ودول الخليج، وارتفعت قيمة التبادل التجارى بين مصر ودول الخليج مسجلة 11.6 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2021 مقابل 9.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 20.8%.

وأظهرت البيانات مجموعة من المؤشرات الهامة وفقا لما يلي: ارتفعت قيمة الواردات المصرية من دول الخليج لتصل إلى 8.4 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2021 مقابل 5.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 48%.

انخفضت قيمة الصادرات المصرية إلى دول الخليج لتبلغ 3.3 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2021 مقابل 4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 17.8%. جاءت السعودية على رأس قائمة أعلى دول الخليج استيرادًا من مصر خلال أول 9 أشهر من عام 2021، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 1.6 مليار دولار، يليها الإمارات 958.7 مليون دولار، ثم البحرين 327.1 مليون دولار، ثم الكويت 240.1 مليون دولار، ثم عمان 128.7 مليون دولار، وأخيرًا قطر 2.4 مليون دولار. احتلت السعودية المرتبة الأولى بقائمة أعلى دول الخليج تصديرًا لمصر خلال أول 9 أشهر من عام 2021، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 4.6 مليار دولار، يليها الإمارات 1.8 مليار دولار، ثم الكويت 1.1 مليار دولار، ثم البحرين 376.4 مليون دولار، ثم عمان 361.4 مليون دولار، وأخيرًا قطر 31.6 مليون دولار.

سجلت قيمة الاستثمارات الخليجية فى مصر 3.5 مليار دولار خلال العام المالى 2019/2020 مقابل 2.6 مليار دولار خلال عام 2018 /2019 بنسبة ارتفاع قدرها 33.4%. تصدرت الإمارات قائمة أعلى دول الخليج استثمارًا فى مصر خلال العام المالى 2019 / 2020، حيث بلغت قيمة استثماراتها 1.8 مليار دولار، يليها قطر 678.3 مليون دولار، ثم الكويت 363.7 مليون دولار، ثم السعودية 356.2 مليون دولار، ثم البحرين 309.2 مليون دولار، وأخيرًا عمان 1.1 مليون دولار. بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بدول الخليج 18.8 مليار دولار خلال العام المالى 2019/2020 مقابل 17 مليار دولار خلال العام المالى 2018/2019 بنسبة ارتفاع 10.5%. احتلت السعودية المرتبة الأولى بقائمة أعلى دول الخليج فى قيمة تحويلات المصريين العاملين بها خلال العام المالى 2019 / 2020، والتى سجلت 9.6 مليار دولار، يليها الكويت 4.2 مليار دولار، ثم الإمارات 3.4 مليار دولار، ثم قطر 1.3 مليار دولار، ثم عمان 160.4 مليون دولار، وأخيرًا البحرين 127.7 مليون دولار.