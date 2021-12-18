اليوم السابع
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66.7 مليار متر مكعب إجمالى الكميات المنقولة من الغاز الطبيعى عام 2021/2020

السبت، 18 ديسمبر 2021 12:51 م
66.7 مليار متر مكعب إجمالى الكميات المنقولة من الغاز الطبيعى عام 2021/2020 غاز طبيعى - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

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أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليـوم السبت، النشرة السنوية لوسائل نقل المواد البترولية والغاز الطبيعى في مصر عام 2020/2021، وأهم مؤشراتها بلــــغ إجمــــالى الكميـات المنقـولة بواســطـة وســائـل نقــل المــواد البتروليــة 91.2 مليون طن مترى عام 2020/2021مقابل 86.4 مليون طن مترى عــام 2019/2020 بنسبــة زيادة قدرها 5.6% بعد استبعاد خط سوميد عام 2019/2020 والذي بلغ كميته 64.1 مليون طن متري .

وبلــغ اجمالى الكميات المنقولـة من المواد البترولية بواسطة صهاريج السكك الحديدية 325.3 ألف طن مترى  عـام 2020/ 2021 بمتوسـط تكلفـة نقـل للطن قدرها 111جنيه مقابل 276.9 ألـف طـن مترى عام 2019/ 2020 بنسبة زيادة قدرها 17.5%، وبلغـــت الكــميـات المنقولـــــــة باللـــــــوارى 22.5 مليـــــون طـــــن متــرى عـام 2020/2021 بمتوسط تكلفة نقل للطن قدرها  65  جنيه مقابل 19.2 مليــــون طن مترى عام 2019/2020  بنسبة زيادة 17.2 %.

وبلغ اجمـــالى الكميــــات المنـــقولة من المواد البترولية متضمنة المنتجات البترولية، الخــــــام، المتكثفات، البوتاجاز، بواسطـة خطــوط انابيـــب البتــــــرول 59.8 مليـون طـن متــرى عام 2020/2021 بمتوسط تكلفـــة نقــل للطــن علـى التوالـــى قــدرها)  532 ، 456 ، 184 ، 406 (  جنيه  مقابل  59.1 مليــون طن عام 2019/2020 بنسبة زيادة قدرها 1.2%، وبلغت الكميـــات المنقولـــة من الزيت الخـام والمنتجــات البتروليــة بالنـاقلات السـاحليــة المستأجرة  8.6 مليـــون طـــن عــام 2020 / 2021 بمتوسط تكلفــة نقل للطــن قدرها 98جنيه  مقابــل  7.8 مليــون طن متري  عام 2019/2020 بنسبة زيادة قدرها 10.5%..

بلغت الكميـــات المنقولـــة من الغاز الطبيعى 66.7 مليار متر مكعب  منها 62.1 مليار متر كعب للسوق المحلى  بنسبة 93% ، و4.6 مليار متر مكعب للتصدير بنسبة 7%، بمتوسط تكلفة نقل المتر المكعب 0.04جنيه لكل منهما جنيه عام 2020/2021 مقابل 61.2 مليـــار متر مكــعب عام 2020/  2019 بنسبة زيادة قدرها 9%.

وبلــغ إجمــالــى تكــلفــة نقــل الكميــات المنقولــة من الغاز الطبيعى 2.7 مليار جنيه بينما بلــغ إجمــالــى تكــلفــة نقــل الكميــات المنقولــة من المواد البترولية 30.6 مليار جنيه عام 2020/2021.


غاز طبيعى

جهاز الاحصاء

الاحصاء

اخبار الاقتصاد

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