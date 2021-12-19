أخبار مصر.. انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال لمدة 4 أيام

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تصريح نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء بشأن عقد اختبارات شهرية تحريرية لتلاميذ الصفوف الأولى من المرحلة الابتدائية خلال العام الدراسي الحالي 2021/2022..

الحكومة تنفى عقد اختبارات شهرية تحريرية لتلاميذ الصفوف الأولى بالابتدائية

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن عقد اختبارات شهرية تحريرية لتلاميذ الصفوف الأولى من المرحلة الابتدائية خلال العام الدراسي الحالي 2021/2022، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لعقد اختبارات شهرية تحريرية لتلاميذ الصفوف الأولى من المرحلة الابتدائية خلال العام الدراسي الحالي 2021/2022.

الصحة: مصر لديها خطة مسبقة للتعامل مع متحور أوميكرون ولا داع للقلق

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، أن الحالات الثلاثة المصابة بالمتحور الجديد أوميكرون، والتي تم رصدها للوافدين من الخارج من خلال عملية التتبع الجيني للحالات، مستقرة تماما، مشيرا أن حالتين لم تظهر عليها أعراض المرض والثالثة تعانى من أعراض بسيطة.

أمطار غزيرة ورعدية.. اعرف خرائط وتفاصيل الطقس اليوم بكافة أنحاء الجمهورية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن خرائط الأمطار التى تشهدها البلاد اليوم الأحد، تزامنا مع حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، التى تشهدها كافة الأنحاء بالجمهورية وتستمر لمدة 48 ساعة .

الصحة تعلن انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال من حى الأسمرات

أطلق الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال من حى الأسمرات والتى تستمر لمدة 4 أيام بهدف رفع المناعة المجتمعية لدى جميع الأطفال من عمر يوم حتى خمس سنوات.

"معلومات الوزراء" يستطلع آراء المواطنين بشأن تطعيم فئات الأطفال ضد كورونا

أجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عدداً من استطلاعات الرأي على عينة من البالغين - 18 سنة فأكثر - كان أخرهم مطلع ديسمبر الجاري، وذلك لاستطلاع رأيهم بشأن مدى استعدادهم لتلقى اللقاح، ومدى تأييدهم لتطعيم الأطفال ضد كورونا، وذلك في ضوء موافقة مجلس الوزراء على تطعيم الأطفال في الفئة العمرية من 12 إلى 17 عامًا، بشرط الحصول على موافقة ولي الأمر وذلك بعد أن تم بالفعل تلقيح هذه الفئة العمرية في العديد من دول العالم.

وبسؤال المواطنين بالعيّنة عن مدى تأييدهم لحصول الأطفال في هذه الفئة العمرية بمصر (من 12 إلى 17 عامًا) على لقاح فيروس "كورونا"، اتضح أن النسبة الكبرى منهم في الاستطلاعات محل الدراسة 41.6%، 40.7%، 46.3%، 49.1% في استطلاعات يوليو، وسبتمبر، وأكتوبر، ونوفمبر 2021 يؤيدون ذلك، في حين عارض 15.2% و16% و19.3%و18.6% على التوالي تطعيم هذه الفئة العمرية.

وزير الإسكان: تنفيذ 15مشروعاً لمياه الشرب والصرف بالإسكندرية بـ5.9 مليار جنيه

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جار تنفيذ 15 مشروعاً لمياه الشرب وصرف صحى الحضر، وصرف صحى المناطق الريفية، بمحافظة الإسكندرية، بإجمالى تكلفة 5.9 مليار جنيه، ويتولى تنفيذ تلك المشروعات، الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، التابع لوزارة الإسكان.

الأرصاد: رياح جنوبية باردة بكافة الأنحاء تصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور للأقمار الصناعية تشير إلى نشاط الرياح الجنوبية الغربية علي معظم أنحاء الجمهورية نتيجة تكون منخفض سطحي علي البحر المتوسط بقيم ضغطية منخفضة.

الصحة: تطعيم شلل الأطفال مجانا للمصريين والأجانب و90 ألف عضو يشاركون بالحملة

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، أن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال التى تم اطلاقها اليوم وعلي مدار 4 أيام، تشمل جميع محافظات الجمهورية.

الرى: تنفيذ 57 بئرا جوفيا بمنطقة أبو مينا الأثرية بالإسكندرية

عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً مع المهندس محمد صالح رئيس هيئة الصرف والدكتور أحمد راشد مدير معهد بحوث المياه الجوفية، لمناقشة الموقف التنفيذى لمشروع تقييم ودراسة خفض مناسيب المياه الجوفية بمنطقة أبو مينا الأثرية ببرج العرب بمحافظة الإسكندرية.

عواصف ترابية وأمطار غزيرة ورعدية اليوم.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، حالة عدم استقرار بالأحوال الجوية، مع استمرار انخفاض فى درجات الحرارة ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء مع تكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء.

التعليم: مواعيد امتحانات "النقل والشهادة الإعدادية" فى مواعيدها 15 يناير المقبل

أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لن يتم تعطيل الدراسة بسبب ظهور متحور أوميكرون جديد فى مصر، خاصة بعد كشف 3 حالات، كما أن الامتحانات ستعقد فى مواعيدها المحددة حيث تنطلق 15 يناير المقبل لطلاب النقل والشهادة الإعدادية.

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