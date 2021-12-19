التعليم: لا تعليق للدراسة بسبب كورونا والامتحانات فى مواعيدها

كتب ـ محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا تعطيل أو تغيير في مواعيد الدراسة أو الامتحانات إلا بقرار دولة، ولا يوجد أى تعليق للدراسة بسبب كورونا حتى الآن.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أكدت أنه فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة بمنافذ دخول البلاد بكافة المطارات والموانئ، لمواجهة واكتشاف فيروس كورونا والمتحورات الجديدة، فقد تم منع دخول عدد من الوافدين إلى مصر بمطار القاهرة بعد اكتشاف إصابتهم بفيروس كوفيد- 19 وإعادتهم إلى دولهم.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه تكثيفا لأعمال نظام الترصد الوبائي، منذ إعلان ظهور المتحور أوميكرون، وقيام مصر بترصد القادمين من الدول التي ظهر بها المتحور، من خلال نقاط الفرز والحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، وبناءً على نتائج اختبار التسلسل الجيني الذي يتم إجراؤه لجميع الحالات الإيجابية المكتشفة، أظهرت نتائج اختبار التسلسل الجيني، أمس، وجود ثلاث حالات إيجابية للمتحور أوميكرون، ضمن 26 حالة مصابة بفيروس كورونا تم اكتشافها، وعزلهم بمستشفيات العزل واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للمخالطين.

وتابعت وزارة الصحة: طبقا لنظام الترصد، فإن هناك حالتين لا تعانيان من أي أعراض والحالة الثالثة تعاني من أعراض إصابة خفيفة، وتخضع الثلاث حالات للعزل والمتابعة من الفريق الطبي، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للمخالطين، ولم تسفر جهود الترصد والمتابعة عن اكتشاف أى إصابة أخرى بالمتحور أوميكرون في أي من المطارات أو الموانئ.