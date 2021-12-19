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الصحة تطلق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال من الأسمرات.. اليوم

الأحد، 19 ديسمبر 2021 04:00 ص
الصحة تطلق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال من الأسمرات.. اليوم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزيرة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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يطلق الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال وذلك بمركز طب الأسمرات 3 البنفسج، اليوم الأحد الموافق  19 ديسمبر 2021 في تمام الساعة التاسعة صباحا.
 
وأكدت وزارة الصحة، أنه يتم التطعيم من خلال الحملة القومية للأطفال فى جميع دور رياض الأطفال، كما توجد فرق ثابتة بجميع الوحدات الصحية ومكاتب الصحة ومحطات المترو والأتوبيس والمواصلات والأسواق ومحطات القطارات.
 
وتستهدف الحملة تطعيم 16.5 مليون طفل من خلال 45 ألف فريق يضم 90 ألف عضو، خضعوا لدورات تدريبية لإنجاز مهام التطعيم على الوجه الأمثل، بالإضافة للفرق الإشراقية على جميع المستويات بالوزارة والمديريات والإدارات الصحية والمناطق الطبية.
 
وفى السياق، أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة مجانية والطعم المستخدم هو طعم شلل الأطفال الفموي، حيث يتم تطعيم الطفل بنقطتين فى الفم مع التأكد من البلع، لحماية الأطفال من هذا المرض شديد العدوى الذي يسبب إعاقة مدى الحياة.
 
وقال إن أنشطة وزارة الصحة في مواجهة مرض شلل الأطفال، تهدف إلى الحفاظ على تغطية الأطفال بالجرعات التطعيمية الواردة بجدول التطعيمات في مصر، حيث يتم تطعيم جميع الأطفال بـ7 جرعات من الطعم الفموي «سابين» عند الميلاد وعند إتمام عمر شهرين، وأربعة أشهر وستة أشهر وتسعة أشهر وعام وثمانية عشر شهراً، بالإضافة لثلاث جرعات من طعم شلل الأطفال عن طريق الحقن «سولك» عند إتمام شهرين وأربعة أشهر وستة أشهر من العمر.
 

 


الصحة

شلل الأطفاال

فيروس شلل الأطفال

الاسمرات

حملة شلل الاطفال

اليوم السابع بلس

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