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عواصف ترابية وأمطار غزيرة ورعدية اليوم.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات

الأحد، 19 ديسمبر 2021 08:00 ص
عواصف ترابية وأمطار غزيرة ورعدية اليوم.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات الطقس - أتربة
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، حالة عدم استقرار بالأحوال الجوية، مع استمرار انخفاض فى درجات الحرارة ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء مع تكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الأحد، يشهد نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد مما يؤدى إلى تدهور الرؤية الرؤية الأفقية تصل لحد العاصفة على بعض المناطق وتزيد من الاحساس ببرودة الطقس .
 
كما يشهد اليوم، أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا ومصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا "السلوم ومطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط"
 
كما يشهد اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية ليلا على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الدلتا الغربية والشرقية والمنوفية والدقهلية ومدن القناة على فترات متقطعة
 
كما يشهد اليوم اضطراب بالملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 60: 70 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 2: 4 متر .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد:  القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 9 درجات، وسوهاج العظمى 18 درجة والصغرى 7 درجات، وقنا العظمى 18 درجة والصغرى 8 درجات، وأسوان العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجات.
 

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