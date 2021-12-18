اليوم السابع
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6 أطعمة مفيدة فى التقليل من مقدمات السكرى..منها الفواكة و المكسرات

السبت، 18 ديسمبر 2021 08:00 م
6 أطعمة مفيدة فى التقليل من مقدمات السكرى..منها الفواكة و المكسرات مرض السكرى
كتبت - مروة هريدى

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يعد استهلاك الأطعمة التي تحتوي على مؤشر GI أحد الطرق المفيدة التي يمكن أن تساعد في التقليل من مقدمات مرض  السكري،  يعتبر المؤشر الجلايسيمي  أداة مفيدة لقياس أنواع الكربوهيدرات واختيار الخيارات الصحية للطعام، يعتمد على مدى سرعة دخول السكر من الطعام إلى مجرى دم الشخص، الأطعمة ذات مؤشر GI 55 أو أقل ترفع مستويات السكر في الدم ببطء، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

الفواكه :

 أن الفاكهة تحتوي على سكر طبيعي ، يمكن تناول معظم الفواكه باعتدال من قبل الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بمقدمات السكري. التفاح ، الكمثرى ، البرقوق ، الأفوكادو ، الزيتون ، المشمش المجفف ، الموز ، الخوخ ، الفراولة ، البرتقال ، هي بعض الفواكه الآمنة بالنظر إلى أنها تحتوي على نسبة منخفضة من السكريات.
 
 

الحبوب الكاملة :

الأطعمة التي تحتوي على الحبوب الكاملة مليئة بالفيتامينات والمعادن والبروتين ومضادات الأكسدة من بين العناصر الغذائية الأخرى، الشعير والقمح والشوفان وحبوب الأرز والمكرونة المصنوعة من الحبوب الكاملة وتورتيلا القمح هي بعض الأطعمة التي يجب أن يتناولها الأشخاص المصابون بمقدمات السكري كخيارات غذائية صحية.
 
الحبوب الكاملة
الحبوب الكاملة
 

منتجات الألبان :

من المعروف أن الكالسيوم والأحماض الدهنية في منتجات الألبان ، وفقًا لدراسات مختلفة ، تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري، الحليب الخالي من الدسم ، قليل الدسم ، والحليب كامل الدسم ، الزبادي العادي ، الجبن (الشيدر ، الموزاريلا،  الفيتا ) ، هي بعض الأطعمة التي يستخدمها الناس مع مقدمات السكري يمكن أن تستهلك.
 
 
منتجات الألبان
منتجات الألبان

البقوليات :

  يوصى بالبقوليات للأشخاص الذين يعانون من مقدمات السكري لأنها بديل صحي للحوم التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة الحمص ، الفاصوليا ، الفاصوليا السوداء ، والعدس ، وفول الصويا المحمص ، والحمص ، بعضا من خيارات الطعام الممتازة.
 
البقوليات
البقوليات
 

المكسرات والبذور :

تعبتر خيارات وجبات خفيفة جيدة جدًا للأشخاص الذين يهدفون إلى التحكم في مستوى السكر في الدم لديهم لمنع مرض السكري، يجب الاستجابة لأي رغبة شديدة في الجوع بأخذ حفنة من الفول السوداني والجوز  والبندق واللوز والكاجو وزبدة الفول السوداني.
 
المكسرات والبذور
المكسرات والبذور
 

أعشاب وتوابل :

لها خصائصها المضادة للأكسدة والقدرة على التحكم في مستويات الجلوكوز في الدم، مفيدة للأشخاص الذين يعانون من مقدمات السكري من الأمثلة على ذلك الثوم والريحان والشبت والملح والفلفل والقرفة والحلبة.
 
 
أعشاب وتوابل
أعشاب وتوابل
 
 

 


مرض السكرى

امراض السكرى

فوائد الحبوب الكاملة

فوائد الفواكة

فوائد التوابل

فوائد المكسرات

الصحة

اطعمة مفيدة لمرض السكرى

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