6 أطعمة مفيدة فى التقليل من مقدمات السكرى..منها الفواكة و المكسرات

كتبت - مروة هريدى

يعد استهلاك الأطعمة التي تحتوي على مؤشر GI أحد الطرق المفيدة التي يمكن أن تساعد في التقليل من مقدمات مرض السكري، يعتبر المؤشر الجلايسيمي أداة مفيدة لقياس أنواع الكربوهيدرات واختيار الخيارات الصحية للطعام، يعتمد على مدى سرعة دخول السكر من الطعام إلى مجرى دم الشخص، الأطعمة ذات مؤشر GI 55 أو أقل ترفع مستويات السكر في الدم ببطء، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

الفواكه : أن الفاكهة تحتوي على سكر طبيعي ، يمكن تناول معظم الفواكه باعتدال من قبل الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بمقدمات السكري. التفاح ، الكمثرى ، البرقوق ، الأفوكادو ، الزيتون ، المشمش المجفف ، الموز ، الخوخ ، الفراولة ، البرتقال ، هي بعض الفواكه الآمنة بالنظر إلى أنها تحتوي على نسبة منخفضة من السكريات.