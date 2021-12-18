اليوم السابع
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وزير دفاع بريطانيا: من المستبعد إرسال لندن أو حلفائها قوات للدفاع عن أوكرانيا

السبت، 18 ديسمبر 2021 04:52 م
وزير دفاع بريطانيا: من المستبعد إرسال لندن أو حلفائها قوات للدفاع عن أوكرانيا بن والاس - وزير الدفاع البريطانى
كتبت رباب فتحى

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قال وزير الدفاع البريطانى، بن والاس، إنه من المستبعد للغاية أن ترسل بريطانيا أو حلفاؤها قوات للدفاع عن أوكرانيا إذا تعرضت للغزو من قبل جارتها روسيا، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وتزعم المخابرات الأمريكية أن روسيا نشرت حوالي 70 ألف جندي بالقرب من حدود أوكرانيا وبدأت التخطيط لغزو محتمل في أقرب وقت في أوائل العام المقبل.

وأصدر والاس ووزير الدفاع الأوكراني ، أوليكسي يوريوفيتش ريزنيكوف ، بيانًا مشتركًا في 16 نوفمبر قالا إنهما "قلقان" من التعزيزات العسكرية الروسية.

وأضاف البيان: "تقف المملكة المتحدة جنبًا إلى جنب مع شعب أوكرانيا وستواصل تصميمها الطويل الأمد على دعمهم".

لكن في مقابلة مع صحيفة "سبيكتاتور" ، قال والاس إن أوكرانيا "ليست عضوًا في الناتو ، لذا فمن غير المرجح أن يرسل أي شخص قوات إلى أوكرانيا لتحدي روسيا".

وأضاف "لا ينبغي أن نخدع الناس". وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة "نيويورك تايمز" قبل نشر المقابلة "الأوكرانيون على علم بذلك".

وردا على سؤال عما إذا كان هذا يعني أن أوكرانيا كانت بمفردها ، قال والاس: "يمكننا جميعًا المساعدة في بناء القدرات ولكن إلى حد ما أوكرانيا ليست في الناتو وهذا هو السبب في أننا نبذل قصارى جهدنا لنقول لبوتين لا تفعل ذلك. "

يأتي ذلك بعد أيام من إبلاغ  رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون للزعيم الروسي فلاديمير بوتين ، أنه ستكون هناك "عواقب وخيمة" بالنسبة لروسيا إذا غزت أوكرانيا.

وتحدث رئيس الوزراء عبر الهاتف إلى بوتين يوم الاثنين لتأكيد التزام المملكة المتحدة بوحدة أراضي أوكرانيا والتحذير من أن أي عمل يزعزع الاستقرار من جانب موسكو سيكون "خطأ استراتيجيًا".

ونفى الكرملين التحضير لغزو واتهم الحكومة في كييف بإذكاء التوترات في المنطقة من خلال نشر أسلحة جديدة.

 

 


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غزو اوكرانيا

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