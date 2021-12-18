مقتل 11 شخصا وإصابة 13 آخرين جراء انفجار في كراتشي بباكستان

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أعلنت شرطة مدينة كراتشي الباكستانية، اليوم السبت، مقتل 11 شخصا على الأقل وإصابة 13 آخرين في انفجار بمنطقة شرشاه.

وقال المتحدث باسم شرطة كراتشي زعفر علي شاه -حسب ما نقلته صحيفة "دون" الباكستانية- إن الانفجار وقع في مصرف صحي يقع تحت أحد البنوك الخاصة في كراتشي، مشيرا إلى أنه تم إخطار البنك بإجلاء العملاء والموظفين لحين تنظيف موقع الحادث.

وأضاف علي شاه أن مبنى البنك وكذلك محطة الوقود القريبة منه تضرروا جراء الانفجار، لافتا إلى أنه تم استدعاء فريق خبراء المفرقعات لفحص موقع الحادث، مؤكدا أنه لا يوجد دليل على أن الانفجار يتبع مخططا إرهابيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن فيرق الخبراء أصدر تقريرا يفيد بأن الانفجار وقع نتيجة تسريب غاز وتراكم كميات كبيرة من الغاز القابل للاشتعال في المصرف الصحي تحت مبنى البنك الخاص.