لو عايز تخس فى 2022.. تجنب هذه الأخطاء الشائعة للتخلص من الوزن الزائد

كتبت مروة هريدى

فقدان الوزن ليس سهلاً كما يبدو، هناك عدد كبير من العوامل التي تحدد نجاح رحلة إنقاص الوزن أو فشلها، حيث أن الحصول على النتائج المرجوة بطريقة صحية دون التأثير سلبًا على صحتك مهمة شاقة لأن معظمنا عرضة للوقوع فريسة للمعلومات المضللة والأساطير السائدة عن فقدان الوزن، وهناك أخطاء شائعة أخرى حتى لو كانت صغيرة قد تؤثر على رحلة فقدان الوزن، لذلك من المهم مراعاة كل خطوة حتى لو صغيرة.

فيما يلي.. أخطاء فقدان الوزن الشائعة التي يرتكبها الأشخاص غالبًا والتي لا يجب عليك ارتكابها في العام المقبل، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".





الإفراط أو عدم ممارسة الرياضة

يؤدي الإفراط في ممارسة الرياضة إلى الشعور بالإجهاد والإرهاق، كما أنه يؤدي إلى اضطراب في هرمونات الغدد الصماء التي تنظم عمل الجسم كله، حيث أن محاولة إجبار جسمك على حرق السعرات الحرارية الزائدة هو أمر غير صحي ويؤثر سلبًا على التوازن الذي يسعى إليه الجسم، ويمكن أن يكون البديل الصحي هو القيام بالكثير من تمارين القلب ورفع الأثقال التي تحافظ على الطاقة وتحافظ على معدل التمثيل الغذائى أثناء عملية فقدان الوزن.

فى المقابل، إذا كنت لا تمارس الرياضة على الإطلاق وتركز على خفض السعرات الحرارية فقط، فسينتهي بك الأمر بفقدان المزيد من كتلة العضلات مما يؤدي إلى انخفاض معدل التمثيل الغذائى، بدلًا من ذلك حاول أداء تمارين رياضية بشكل كافٍ من أجل زيادة الكتلة الخالية من الدهون وتحسين معدل التمثيل الغذائي.

اختيار النظام الغذائي قليل الدسم

في حين أن هذه الأطعمة قد تبدو صحية للغاية وخيارات متاحة بسهولة لنظام غذائي منخفض الدهون، إلا أنها في الواقع مليئة بالسكر أكثر من المواد الغذائية التقليدية، قد تجعلك أيضًا تشعر بالجوع في فترة زمنية أقصر، بدلاً من اختيار هذه الأطعمة، يجب أن تختار الأطعمة عالية التغذية المعالجة بأقل قدر ممكن والتي توفر لك العناصر الغذائية المطلوبة وتمنحك شعورًا بالشبع لفترة أطول.

تناول سعرات حرارية كثيرة جدًا أو قليلة جدًا

لإنقاص الوزن، تحتاج إلى تحقيق عجز في السعرات الحرارية، مما يعني أنه يجب عليك حرق سعرات حرارية أكثر مما تستهلك، لتحقيق ذلك، من المهم تقدير عدد السعرات الحرارية في وجباتك بشكل صحيح، حتى إذا كنت تتناول أطعمة غنية بالسعرات الحرارية، فإن تناول أجزاء معتدلة من هذه الأطعمة لن يضر خطة إنقاص الوزن.

في الوقت نفسه، يؤدي استهلاك عدد قليل جدًا من السعرات الحرارية إلى فقدان العضلات وإبطاء عملية فقدان الوزن.

الاعتماد على قياس الوزن على الميزان كمعيار للنجاح

من الشائع جدًا عدم إنقاص الوزن باستمرار أثناء التمرين والحفاظ على نظام غذائي صحى ومتوازن، لأن هناك العديد من العوامل التي تؤثر على وزن الجسم، فبالنسبة للنساء على وجه الخصوص، يمكن أن تؤدي التغيرات الهرمونية التى تسببها الدورة الشهرية واحتباس الماء إلى زيادة الوزن خلال أيام معينة من الشهر.

وفي كل من الرجال والنساء، تحدد عوامل مثل تقلبات السوائل والجفاف والانتفاخ ووظيفة الأمعاء الوزن، فإذا لم يتغير الوزن على الميزان، فمن المحتمل أنك تفقد كتلة الدهون ولكنك تحتفظ بالماء، والاحتمال الآخر هو اكتساب العضلات وفقدان كتلة الدهون، لذلك قد يساعدك التقاط صور لنفسك في المرآة وقياس محيط الخصر لديك بشريط بوصة في تحديد النتائج الدقيقة للوزن.



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