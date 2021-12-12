ما هى التمارين المركبة؟.. وكيف تساعد على فقدان الوزن؟.. تعرف على الفوائد

كتبت إيناس البنا

قد يكون من الصعب بعض الشيء اختيار التمارين التي ستحقق أفضل النتائج، وهناك مجموعة متنوعة من تمارين الروتين مثل التمارين الرياضية ، والتدريب المتقطع عالي الكثافة.

ما هي التمارين المركبة؟



وفقا لتقرير موقع " verywellhealth "، تسمى التمارين التي تركز على عضلات متعددة في وقت واحد تمارين مركبة، على عكس تمارين العزل - التمارين التي تكون أكثر استهدافًا بطبيعتها وغالبًا ما تعمل على مجموعة واحدة من العضلات .

تعمل التمارين المركبة من خلال إشراك عدة عضلات ومناطق من الجسم في نفس الوقت وتحقيق نتائج ممتازة، فهى مفيدة للغاية وغالبًا ما يستخدمها الناس دون أن يدركوا ذلك، ويمكن أن تكون التمارين المركبة فعالة من حيث الوقت بشكل لا يصدق مما يجعلها خيارًا شائعًا.

فوائد التمارين المركبة



يمكن أن تساعد التمارين المركبة على تحقيق أقصى استفادة من الوقت مما يجعلها اختيارًا مفضلاً في حالة عدم توفر الوقت، إليك كيف يمكن أن تفيدك التمارين المركبة:

يمكن أن يساعد في تحسين المرونة وبناء القدرة على التحمل.

يمكن أن تحفز عملية حرق السعرات الحرارية.

تحسين التنسيق العضلي.

ينظم اكتساب كتلة العضلات بشكل صحي.

يمكن أن يساعد في تحسين القوة.

أنواع للتمارين المركبة



يمكن أن تعزز هذه التمارين المركبة نظام اللياقة البدنية الخاص بك

تمرين العقلة



يمكن أن يفيد هذا التمرين عضلات القلب ، والساعدين ، والكتفين ، والذراعين ، والعضلة ذات الرأسين ، والعضلة ثلاثية الرؤوس ، والمعصمين.

تمارين الاسكوات



يمكن أن يفيد هذا التمرين عضلات الساق والعظام والأربطة والأوتار. يمكنك القيام بهذا التمرين بالخطوات التالية:

قف مع المباعدة بين ساقيك وكتفيك.

مددي يديك للخارج واخفضي جسمك.

يجب أن تكون فخذيك السفليين متوازيين مع الأرض.

ارفع جسمك واسترخي.

كرر الخطوات 15 مرة على الأقل.

رفع الأثقال



يمكن أن يفيد هذا التمرين ظهرك (السفلي والعلوي) وأوتار الركبة والأرداف.