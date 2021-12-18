تكريم معلمين نفذوا خط إنتاج كمامات بمدرسة الشهيدة نهال العقيد الصناعية بالعريش

شمال سيناء ـ محمد حسين

كرم حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء اليوم، عددا من المعلمين منفذي خط إنتاج كمامات بمدرسة الشهيدة نهال العقيد الصناعية بنات بالعريش.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، أنه تم تكريم المشاركين في خط إنتاج الكمامات الوقائية من فيروس كورونا المستجد، والذى بدأ العمل به منذ ظهور الجائحة.

وقال المهندس ممدوح الشربيني مدير عام التعليم الفني بشمال سيناء، إنه تم تصنيع (4750) كمامة وقائية، تمتاز باحتوائها على ثلاث طبقات قابلة للغسيل والاستخدام، وتم أخذ كافة الإجراءات القانونية بتنفيذ هذا العمل كمشروع رأس مال .

كما كرم وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء المشاركين فى مشروع رأس المال بمدرسة الشهيد محمد أحمد بكير الثانوية الزراعية لحصول المدرسة على المركز التاسع على مستوى الجمهورية فى تحقيق الأرباح للعام الدراسي 2019 / 2020.

وسبق وشهدت شمال سيناء انطلاق فعاليات التدريب الأول لمديري المدارس والوكلاء الذين تم ترقيتهم، والتى انطلقت فى مدينة العريش بمدرسة الشهيد اللواء هشام شاهين التجارية بنات، تحت عنوان " رفع الكفاءة المهنية ومستوى الأداء فنيا وإداريا".