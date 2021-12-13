أقدم معلم بشمال سيناء يستقبل محافظ شمال سيناء خلال زيارته قرية الظهير بقصيدة شعر

شمال سيناء - محمد حسين

استقبل " على زايد " أقدم معلم بشمال سيناء ، محافظ شمال سيناء فى قريته " الظهير" جنوب الشيخ زويد بقصيدة شعر .

وكان محافظ شمال سيناء قام بزيارة مفاجئة للقرية خلال تفقده مناطق جنوب الشيخ زويد، وزار " زاوية الظهير " التى يجلس فيها المعلم على كرسى متحرك، وخلال استقباله للمحافظ ألقى قصيدة شعر، أشاد خلالها بجهود الدولة فى الأعمار، والشكر بأسم الأهالى لهذه الجهود.

وعقد محافظ شمال سيناء لقاء بالأهالى فلا القرية، واستمع لمطالبهم التى تخص تجديد شبكة الكهرباء وتركيب محولات جديدة وخطوط مياه والتوسع فى حفر الآبار، وإصلاح الوحدات الحكومية والمدارس لينتظم التعليم فيها.

وقال المحافظ للأهالى " انه يزف إليهم بشرى استجابة الدولة لكل مطالبهم، و إنشاء 25 منزل جديد بالقرية، ونشر مظلة كافة الخدمات الضرورية العاجلة لهم وتكثيف دور التضامن الاجتماعى لمساعدة الأسر وتلبية الاحتياجات العاجلة من خدمات الكهرباء والمياه والضروريات ".

وعقب زيارته لقرية الظهير عقد المحافظ لقاء بأهالى قرية ابوالعراج، وتفقد سير العمل فى مدارسها، ووجه التحية للأهالى فيها ، ووعدهم بمزيد من الخدمات خلال المرحلة القادمة، وزار محافظ شمال سيناء تجمع الهبيدى، خلاله استجاب لمطلبهم بسرعة معاينة وتقدير قيمة التعويضات لمنازلهم، كما عقد لقاء مع أهالى قرية العكور، وخلاله ، وجه بتلبية احتياجاتهم من حصر للخسائر فى الزراعة والمبانى، وسرعة ترميم وإصلاح الوحدات الحكومية والمدرسة والوحدة الصحية .