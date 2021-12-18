تحرير 8 محاضر غش تجارى لمحطات بنزين لعدم مطابقة المواصفات بدمياط

دمياط معتز الشربينى

شنت مديرية التموين بدمياط بإشراف المحاسب على الغزاوى مدير عام تموين دمياط حملة موسعة على الأسواق لضبط الأسعار ومنع الجشع والاستغلال.

وأسفرت الحملة عن ضبط 19 مخالفة تموينية متنوعة منها 3 محاضر غش تجار لعرض لحوم ودواجن متبلة منتهية الصلاحية.

كما تم سحب 15 عينة بنزين من محطات البنزين وأسفرت نتائج تحاليل معمل مصلحة الكيمياء عدم مطابقة 8 عينات منها للمواصفات وجارى تحرير محاضر غش تجارى.

وتم تحرير محضر نقص وزن تعبئة شكائر دقيق بواقع من 1/2 كيلو لكل شيكارة دقيق، جارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات العامة والمنشآت التموينية بنطاق المحافظة لمنع الجشع والاستغلال.