اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 02:05 م
أكرم القصاص
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تحرير 37 مخالفة تموينية متنوعة فى حملات بأسواق دمياط

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 12:49 م
تحرير 37 مخالفة تموينية متنوعة فى حملات بأسواق دمياط حملة تموينية - أرشيفية
دمياط معتز الشربينى

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شنت مديرية التموين بدمياط بإشراف المحاسب على الغزاوى مدير عام تموين محافظة دمياط حملة موسعة على الأسواق لضبط الأسعار ومنع الجشع و الاستغلال.

وأسفرت الحملة عن ضبط 37 مخالفة تموينية متنوعة منها 7 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، 20 عدم الإعلان عن الأسعار، 2 محل بدون ترخيص، 7 محضر عدم حمل شهادة صحية،3 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، جارى تحرير محاضر بالمخالفات تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات العامة والمنشآت التموينية بنطاق المحافظة لمنع الاستغلال.

 

 


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