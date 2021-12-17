محافظ قنا يتابع الخدمات المقدمة للمواطنين في جولة بشوارع قوص.. صور

صابر سعيد

تفقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، في جولة ميدانية شوارع مدينة قوص لمتابعة مستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور المهندس نبيل، الطيبي سكرتير عام المحافظة، والنائب أشرف أبو الفضل، عضو مجلس النواب، وشاذلي البرنس، نائب رئيس مدينة قوص.

وجه محافظ قنا، بتطهير ترعة المخزن التابعة لقرية الحراجية بمركز قوص، موجها مسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص بضرورة المتابعة اليومية لحالة المصارف والمجاري المائية بنطاق المدينة والقرى التابعة لها من حيث حالة التطهير، ومناسيب المياه بها للحفاظ عليها من التلوث، ورفع المخلفات ونواتج التطهير فور جفافها مباشرة، للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.

وأعطى الداودي، تعليماته برفع تراكمات القمامة والمخلفات بمنطقة المخزن، موجها الجهات التنفيذية بضرورة استمرار أعمال رفع المخلفات وتجمعات القمامة بكافة الشوارع أولاً بأول وتوزيع صناديق القمامة في المناطق ذات الكثافة السكانية ، مناشدا المواطنين بضرورة إلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لها ومساعدة الأجهزة التنفيذية على خلق بيئة صحية وآمنة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع.

وأجرى محافظ قنا، حواراً مفتوحاً مع المواطنين سألهم خلاله حول مستوى الخدمات المقدمة لهم و مدى رضاهم عنها ومقترحاتهم لتحسين مستوى الخدمات، كما استمع إلى عدد من الشكاوى التي قدمها المواطنون ووعدهم بدراستها و بحث الحلول الممكنة والمناسبة مع المختصين والاستجابة لها حال عدم مخالفتها للقانون، وتابع المحافظ أسعار البقالة والمخبوزات المعروضة للمستهلك، وشدد على ضرورة الالتزام بالأسعار المقررة وعدم استغلال المواطنين.



تفقد محافظ قنا لقوص



حوار المحافظ مع المواطنين



حوار المحافظ مع طفل

تفقد محافظ قنا لقوص



حوار المحافظ مع المواطنين



حوار المحافظ مع طفل

تفقد محافظ قنا لقوص



حوار المحافظ مع المواطنين