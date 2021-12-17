محافظ جنوب سيناء: "مشروعك" موّل 481 مشروعا صغيرا بتكلفة 109 ملايين جنيه

جنوب سيناء ـ محمد حسين

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، التوسع فى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لزيادة فرص العمل من خلال تفعيل المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية من خلال "مشروعك".

وأشار إلى أنه تم فى هذا السياق تمويل 481 مشروعا، وتوفير فرص عمل استفاد منها 1742 مواطن بتكلفة إجمالية: 109.351 مليون جنيه.

وقال محافظ جنوب سيناء إنه فى مجال الصناعات الحرفية، تم تنفيذ عدد من الدورات التدريبية لأعمال الخياطة والتريكو والنجارة والأثاث للشباب والخريجين، واكتسابهم المهارات اللازمة وتوفير فرص عمل لهم.

وأشار إلى أنه فى مجال مشروعات تشغيل الشباب تم إنشاء شارع مصر 306 بمدينة طور سيناء وضم 24 محلا تجاريا وخدميا للشباب بتكلفة 5 ملايين جنيه.

وأضاف محافظ جنوب سيناء أنه تم إنشاء 1675 محلا تجاريا وخدميا للشباب بمدن المحافظة، واستخراج تصاريح للشباب والحالات الخاصة لـ143 تاكسي، و135 ميكروباص للعمل بمدن المحافظة، وتخصيص 122 كشك بمدن المحافظة للأسر الاولى بالرعاية، وتخصيص أراضى خدمية بالأحياء المختلفة، وجار اتخاذ إجراءات طرحها بمدن المحافظة.