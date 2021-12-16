اليوم السابع
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الخميس، 16 ديسمبر 2021 01:41 م
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محافظ جنوب سيناء يضع حجر أساس الحديقة المركزية أمام مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد

الخميس، 16 ديسمبر 2021 01:31 م
محافظ جنوب سيناء يضع حجر أساس الحديقة المركزية أمام مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد محافظ جنوب سيناء يضع حجر أساس الحديقة المركزية
جنوب سيناء _ ياسر عامر

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وضع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، حجر أساس الحديقة المركزية امام مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، يرافقه اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ.

قال المحافظ إن الحديقة المركزية تقع على مساحة 30 فدان أمام مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، وسيتم افتتاحها خلال ثلاثة أشهر تواكباً مع افتتاح مبنى مجلس المدينة وتكون بمثابة رئة ومتنفس رئيسى لقاطنى مدينة شرم الشيخ وزائريها والمواطنين والزائرين لمجلس مدينة شرم الشيخ الجديد.

وأعلن المحافظ عن طرح التنفيذ للمساحات الخضراء لها للشركات شريطة أن يتم الانتهاء فى المدة الزمنية المحددة وهى ثلاثة أشهر من بدء التنفيذ.

أكد المحافظ ان تلك الحديقة فى إطار تطوير مدينة شرم الشيخ وتحويلها لمدينة خضراء صديقة للبيئة وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وفى إطار استقبال المدينة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الامم المتحدة لتغير المناخ .

 

اللواء خالد فودة
اللواء خالد فودة

 

حجر الأساس
حجر الأساس

 


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شرم الشيخ

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