ما هى التغييرات الغذائية التى يحتاجها جسمك لإبطاء الشيخوخة؟

تسبب الشيخوخة مجموعة متنوعة من التغييرات في الجسم، وتعد المتطلبات الغذائية من الأشياء التى تعمل على الحفاظ على الجسم عند المعاناة من الشيخيوخة.

الشيخوخة الصحية وفقًا لتقرير موقع "healthline"، تتطلب نظامًا غذائيًا متوازنًا يتضمن مزيجًا من الكربوهيدرات الغنية بالألياف والبروتينات الخالية من الدهون والدهون المضادة للالتهابات، نعرض فى التقرير التالى أبرز التغيرات الغذائية التى تحافظ على صحتك فى سن الشيخوخة.

تناول العناصر الغذائية التي تحتوي على سعرات حرارية أقل

ويجب أن تختار الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من المكونات الغذائية وأقل في السعرات الحرارية، كما يعتمد أيضًا على النظام الغذائي للشخص والوزن والكتلة العضلية، تنخفض مستويات النشاط مع نمو الجسم ولا يظل الجسم مرنا، لذا فإن الحفاظ على نظام غذائي يخلق توازنا في احتياجاتك الغذائية ويمنحك سعرات حرارية كافية لأداء الأنشطة والتمارين اليومية.

تناول المزيد من البروتين يحتاج البالغين وكبار السن إلى بروتين أكثر نسبيًا مقارنة بالشباب العادي لأن كتلة عضلاتهم تبدأ في التناقص، تساعد البروتينات على بناء دهون العضلات والحفاظ على صحة العضلات مما يطيل من صحة الإنسان.

البروتين زيادة الألياف في نظامك الغذائي الإمساك مرض شائع جدًا لدى كبار السن والأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا، تعمل الألياف في الواقع على منع الإمساك ومشاكل المعدة وتعزز نمط الحياة الصحي مع تقدم العمر أيضًا يصبح التمثيل الغذائي أقل كفاءة ، لذلك من المهم زيادة الألياف في نظامك الغذائي، يوفر ذلك حركات الأمعاء المنتظمة.

الألياف في نظامك الغذائي فيتامين ب 12 هو فيتامين قابل للذوبان في الماء ويزيد من إنتاج خلايا الدم الحمراء التي تساعد في الحفاظ على صحتنا، الشيخوخة تؤثر على خلايا الدم الحمراء وتقلل من إنتاجها في الجسم ، لتلبية هذا الطلب يجب على المرء أن يجد وجبات تكميلية يمكنها تحسين في الجسم، تحتوي الأطعمة المدعمة على فيتامين ب. فيتامين د نظرًا لأن الجلد يصبح أرق مع تقدم العمر، لا يتم تلبية متطلبات فيتامين د بالشكل الصحيح، أفضل طريقة هي الحصول عليها بشكل طبيعي من ضوء الشمس، كما قد تساعد أيضًا المكملات الغذائية مثل الخضروات الورقية ومنتجات الألبان الحصول على فيتامين د.