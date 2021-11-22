النظام الغذائى الصحى يتفوق على الأدوية فى مكافحة أمراض الشيخوخة

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة عن أن النظام الغذائي يتفوق على الأدوية فى مكافحة أمراض الشيخوخة وتأثيراتها، وقال الباحثون فى مركز تشارلز بيركنز بجامعة سيدني الأسترالية إن تركيبة نظامنا الغذائي يمكن أن تكون أقوى من الأدوية في الوقاية من أمراض مثل السكري والسكتة الدماغية وأمراض القلب، بحسب موقع "ميديكال إكسبريس".







وأظهر البحث الذي تم إجراؤه على الفئران ونُشرت نتائجه في مجلة Cell Metabolism أن التغذية كان لها تأثير أكبر على الشيخوخة وصحة التمثيل الغذائي من ثلاثة عقاقير شائعة الاستخدام لعلاج مرض السكري وإبطاء الشيخوخة.

يعتمد البحث على عمل الفريق الذي يوضح الدور الوقائي للنظام الغذائي والتركيبات المحددة من البروتينات والدهون والكربوهيدرات ضد الشيخوخة والسمنة وأمراض القلب والضعف المناعي وخطر الإصابة بأمراض التمثيل الغذائي ، مثل مرض السكري من النوع 2.

وقال كبير المؤلفين والمدير الأكاديمي لمركز تشارلز بيركنز، البروفيسور ستيفن سيمبسون، إن الأدوية يمكن أن تستهدف أيضًا المسارات البيوكيميائية نفسها مثل المغذيات وقال إنه كان هناك جهد كبير لاكتشاف الأدوية التي تهدف إلى تحسين صحة التمثيل الغذائي والشيخوخة دون الحاجة إلى تغيير في النظام الغذائي.

وأضاف أن"النظام الغذائي دواء قوي ومع ذلك ، يتم إعطاء الأدوية حاليًا دون النظر في إمكانية وكيفية تفاعلها مع تركيبة نظامنا الغذائي- حتى عندما يتم تصميم هذه الأدوية للعمل بنفس الطريقة، وعلى نفس مسارات إشارات العناصر الغذائية".

وأكد أنه "بالنظر إلى أن البشر يشتركون أساسًا في نفس مسارات إشارات المغذيات مثل الفئران ، فإن البحث يشير إلى أن الناس سيحصلون على قيمة أفضل من تغيير نظامهم الغذائي لتحسين صحة عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون بدلاً من تناول الأدوية."

صمم فريق البحث دراسة معقدة على الفئران، تتضمن 40 علاجًا مختلفًا لكل منها مستويات مختلفة من البروتين والدهون والكربوهيدرات ، والسعرات الحرارية ومحتوى الأدوية.

صُممت الدراسة لفحص تأثير ثلاثة عقاقير مضادة للشيخوخة على الكبد، وهو عضو رئيسي في تنظيم التمثيل الغذائي.

وجد الباحثون أن تناول السعرات الحرارية وتوازن المغذيات الكبيرة (البروتين والدهون والكربوهيدرات) في النظام الغذائي كان له تأثير قوي على الكبد.

كان للبروتين وإجمالي السعرات الحرارية تأثير قوي بشكل خاص ليس فقط على مسارات التمثيل الغذائي، ولكن أيضًا على العمليات الأساسية التي تتحكم في الطريقة التي تعمل بها خلايانا في الشيخوخة.