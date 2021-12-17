طرق طبيعية لتحسين صحة الكبد.. منها الليمون والبنجر

كتبت - مروة هريدى

تحمل وظائف الكبد أهمية كبيرة لوظائف الجسم الطبيعية، حيث يقوم الكبد بالعديد من هذه الوظائف الأساسية ، بدءًا من استقلاب الدهون والبروتينات والكربوهيدرات أى العملية التي يتم من خلالها تحويل مدخلات الجسم من طعام وشراب إلى طاقة يستخدمها، وحتى إزالة السموم من الدم وتنقيته، هذه الأنشطة حيوية للغاية للحفاظ على الحالة الطبيعية لنظام الجسم، وبالتالى يمكن أن تؤدى زيادة التوتر وتغيير العادات الغذائية للتأثير على صحة الكبد، لذلك تظهر أهمية المعرفة المناسبة من أجل الحفاظ على استمرار وظيفته، والعلاجات الطبيعية هى أحد أكثر الطرق المقترحة للحفاظ على الجسم خاليا من السموم أو على الأقل تقليل تراكم السموم، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

كيف يمكنك الحفاظ على كبد صحى

الليمون:

يعمل الليمون كمعادل للجسم عن طريق تحفيز إنتاج الجلوتاثيون، كونها غنية بفيتامين ج ، فهي تحمي الكبد من الأكسدة أيضا ومن ثم ، يقترح تناول ماء الليمون في الصباح.

البنجر:

يقال إن عصيره له تأثيرات وقائية على ترسب الدهون في الكبد ويحمي من الأكسدة أيضا.

الشاي الأخضر:

يعتبر بالفعل مصدرا لمضادات الأكسدة ، فهو يساعد الجسم بعدة طرق بالنسبة للكبد ، تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر في الوقاية من مرض الكبد الدهني غير الكحولي.

مستخلص بذور العنب :



بذور العنب

تقليل الالتهاب دور مهم للعنب، يتم التحكم في الإجهاد المضاد للأكسدة من خلال ريسفيراترول الموجود في العنب الأسود والأحمر والأرجواني.

الكركم :

تعتبر أقدم الطرق وأكثرها ثقة لتعزيز المناعة مفيدة أيضا لتحسين هضم الدهون في الكبد، في الواقع ، يمنع أيضا تراكم الدهون.