فوائد الليمون على صحة الجسم والمناعة

كتبت نهير عبد النبى

يعتبر الليمون واحد من أبرز الطرق الطبيعية التى تستخدم فى علاج العديد من الامراض والوقاية من بعضها حيث يحتوى الليمون على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والصحة عموما، كما انه له دور كبير فى تعزيز صحة ونضارة البشرة.

وحسب ما ذكره موقع ndtv فأن فوائد الليمون هى:

فوائد الليمون على صحة الجسم



1:يحتوى الليمون على نسبة عالية من فيتامين سى وبعض الفيتامينات الأخرى التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الفيروسات والجراثيم.

2:يعتبر الليمون من المشروبات الطبيعية الهامة لعلاج نزلات البرد والأنفلونزا وطرد الجراثيم من الجسم.

3:يحتوى عصير الليمون على بعض الخصائص التى تعمل على تقوية القلب والوقاية من تصلب الشرايين ، حيث يعمل على ضبط مستوى ضغط الدم والوقاية من الجلطات.

4:يحتوى الليمون على حمض الستريك الذى يحافظ على صحة الكلى ويحميها من الحصوات والالتهابات.

5:يحتوى الليمون على بعض العناصر والفيتامينات التى تعمل على حماية الجسم من خطر الاصابة بالأمراض السرطانية المختلفة وذلك لأنه يعمل على تقوية الجهاز المناعى.

6:قد يساعد الليمون على انقاص الوزن والتخلص من الدهون الزائدة فى الجسم.

فوائد الليمون على صحة البشرة



1:يحتوى الليمون على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر التى تعمل على تعزيز صحة البشرة ووقايتها من البقع الداكنة .

2:يساعد الليمون على تفتيح البشرة والتخلص من الشحوب والجفاف.

3:يؤخر ظهور التجاعيد فى البشرة حيث يحتوى على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة ونضارة البشرة.