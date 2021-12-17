جيل بايدن لـ"‏CNN‏": أنا وجو متواجدان لدعم المجتمعات "عاطفيا وجسديا"

كتبت: نهال أبو السعود

السيدة الأولى جيل بايدن تريد أن يعرف الشعب الأمريكى أن الأسرة الأولى موجودة من أجلهم، حيث قالت السيدة الأولى لشبكة CNN فى مقابلة حصرية أن عائلة بايدن تريد أن تكون هناك لتقديم الدعم عندما تحتاج المجتمعات إلى التعافي.

قالت جيل بايدن، الذى كان برفقتها الرجل الثانى دوج إمهوف زوج كامالا هاريس : "أعتقد أننا نفعل ذلك من خلال الحضور. جو اليوم فى كنتاكي ودوج وأنا نظهر هنا فى ويسكونسن الناس ليسوا فقط، كما تعلمون، يتأذون جسديًا، ولكن أيضًا عاطفيًا."

أدلت بايدن بهذه التصريحات فى واوكيشا بولاية ويسكونسن بعد لقائها على انفراد مع أربع من العائلات الست التى فقدت أحباءها فى العرض عندما قاد رجل سيارة دفع رباعى إلى الاحتفال، مما أسفر عن مقتل ستة وإصابة أكثر من 60.

فى الوقت نفسه، كان الرئيس جو بايدن فى كنتاكى، حيث قام بزيارة العديد من المدن التى دمرها إعصار هائل اجتاحها منذ أسبوع تقريبًا وأعلن أن الحكومة الفيدرالية ستدفع 100٪ من تكلفة التعافى فى كنتاكى للأيام الثلاثين الأولى بعد العاصفة.

قالت بايدن للمجموعة: "لا تتردد فى طلب أى شيء": لقد طلبت من فريقى أن يطلعكم جميعًا على كل ما هو متاح على المستوى الفيدرالي.

كما اجتمعت السيدة الاولى وإيمهوف مع الطفل الوحيد المتبقى فى المستشفى، وهى فتاة تبلغ من العمر 11 عامًا عانت من إصابة فى الدماغ.

عندما سُئلت عما تقوله للأشخاص الذين تلتقى بهم والذين تأثروا بهذه المآسى، قالت جيل بايدن إنها تشجعهم على الاستمرار وقالت لشبكة CNN: "لقد أظهروا لنا المرونة واستمروا فى العمل، وجدوا هدفًا، وأعتقد أن هذه هى الطريقة التى تتعامل بها مع المأساة"

وقال إيمهوف لشبكة CNN: "ما رأيناه هنا اليوم، فى مواجهة هذه المأساة التى لا توصف، هو أن هذا المجتمع قوى".