اليوم السابع
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بايدن يزور ولاية كنتاكى المنكوبة لتفقد أضرار الأعاصير التاريخية.. صور وفيديو

الخميس، 16 ديسمبر 2021 09:52 ص
بايدن يزور ولاية كنتاكى المنكوبة لتفقد أضرار الأعاصير التاريخية.. صور وفيديو بايدن خلال الزيارة
وكالات الأنباء

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زار الرئيس الأمريكى جو بايدن ولاية كنتاكى فى جنوب شرق الولايات المتحدة للقاء الناجين من الأعاصير المدمرة غير المسبوقة التى ضربتها وتفقد الأضرار فى بلداتها المنكوبة.

وهبطت الطائرة التى تقل الرئيس، فى قاعدة فورت كامبل العسكرية فى الولاية، حيث من المقرر أن تحلق لاحقا فوق بلدتي مايفيلد وداوسن سبرينغز المدمرتين بنسبة 75%، حسبما نقل موقع "روسيا اليوم".

وقال بايدن في كلمة ألقاها وهو محاط بأضرار العاصفة: "أعتزم أن أفعل كل ما يتطلبه الأمر، طالما أن الأمر يتطلب دعم دولتك والقادة المحليين، وبينما تتعافى وتعيد البناء لأنك ستتعافى وستعيد البناء". "نطاق وحجم هذا الدماء يكاد لا يصدق. هذه الأعاصير التهمت كل شيء في طريقها".

ونشر بايدن عبر "تويتر" صورة من الزيارة التي قام بها، وكتب: "كما قلت اليوم في كنتاكي: نحن جميعا في هذا معا، لا توجد ولايات حمراء أو زرقاء، فقط أمريكيون يساعدون بعضهم البعض في التغلب على الأوقات الصعبة. سوف نشفى. سوف نتعافى. سنعيد البناء وسنفعل ذلك معا. حافظوا على الإيمان وابقوا أقوياء".

ونُشر جنود من الحرس الوطني للحفاظ على النظام والمساعدة في إزالة الركام وإعادة البناء، إلى جانب متطوعين وجمعيات أتت لمساندة المنكوبين.

وفي كنتاكي، أودت الأعاصير التاريخية مساء الجمعة بحياة 74 شخصا على الأقل، لكن حاكم الولاية الديمقراطي إندي بيشير توقع أن ترتفع الحصيلة مع العثور على ضحايا آخرين بين الركام.

وأعلن بايدن منذ الأحد حال الطوارئ في كنتاكي، ما دفع زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إلى شكره.

 


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