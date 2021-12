بايدن يزور ولاية كنتاكى المنكوبة لتفقد أضرار الأعاصير التاريخية.. صور وفيديو

زار الرئيس الأمريكى جو بايدن ولاية كنتاكى فى جنوب شرق الولايات المتحدة للقاء الناجين من الأعاصير المدمرة غير المسبوقة التى ضربتها وتفقد الأضرار فى بلداتها المنكوبة.

وهبطت الطائرة التى تقل الرئيس، فى قاعدة فورت كامبل العسكرية فى الولاية، حيث من المقرر أن تحلق لاحقا فوق بلدتي مايفيلد وداوسن سبرينغز المدمرتين بنسبة 75%، حسبما نقل موقع "روسيا اليوم".

وقال بايدن في كلمة ألقاها وهو محاط بأضرار العاصفة: "أعتزم أن أفعل كل ما يتطلبه الأمر، طالما أن الأمر يتطلب دعم دولتك والقادة المحليين، وبينما تتعافى وتعيد البناء لأنك ستتعافى وستعيد البناء". "نطاق وحجم هذا الدماء يكاد لا يصدق. هذه الأعاصير التهمت كل شيء في طريقها".

ونشر بايدن عبر "تويتر" صورة من الزيارة التي قام بها، وكتب: "كما قلت اليوم في كنتاكي: نحن جميعا في هذا معا، لا توجد ولايات حمراء أو زرقاء، فقط أمريكيون يساعدون بعضهم البعض في التغلب على الأوقات الصعبة. سوف نشفى. سوف نتعافى. سنعيد البناء وسنفعل ذلك معا. حافظوا على الإيمان وابقوا أقوياء".

President Joe Biden walked through the battered remains of Mayfield, Kentucky, to get a first-hand view of the destruction wrought by one of the deadliest tornado outbreaks in recent U.S. history https://t.co/17cP1jMVab pic.twitter.com/YuLzgzHpNW

ونُشر جنود من الحرس الوطني للحفاظ على النظام والمساعدة في إزالة الركام وإعادة البناء، إلى جانب متطوعين وجمعيات أتت لمساندة المنكوبين.

As I said today in Kentucky: We are all in this together, no red states or blue states, just Americans helping each other get through tough times.



We’ll heal. We’ll recover. We’ll rebuild — stronger than before. And we’ll do it together.



Keep the faith, and stay strong. pic.twitter.com/H4Yrsqagap