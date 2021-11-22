أسوشيتدبرس: مشاهد الفرح بعيد الميلاد تحولت إلى رعب ودموية في ويسكونسن

كتبت ريم عبد الحميد

علقت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية على حادث الدهس الذى وقع مساء أمس الأحد، في ولاية ويسكونسن الأمريكية والذى أودى بحياة خمسة أشخاص على الأقل حتى الآن وإصابة أكثر من أربعين آخرين، والذى استهدف عرضا لعيد الميلاد في مدينة واكيشا.



دهس مشاركين فى عرض عيد الميلاد بوسكونسن

وقالت أسوشيتدبرس إن مشاهد الفرح والبهجة بين الفرق الموسيقية السائرة والأطفال الراقصين يرتدون قبعات سانتا كلوز قد تحولت إلى مشاهد دموية فورا بعدما اقتحمت العربة عرض الكريسماس.

وفى مقطع فيديو، ظهرت سيدة تصرخ "يا إلهى" مرارا بعدما دهست العربة مجموعة من الراقصين الشباب. وتحدث أب فى مقطع أخر عن تنقله من جثة إلى أخرى بحثا عن ابنته. ونشرت مدينة واكيشا على حساباتها الرسمية على السوشيال ميديا أن عدد القتلى خمسة على الأقل، بينما لا يزال البحث جاريا عن المعلومات.



عربة اطفال مسكورة جراء الحادث

وتم تسجيل مشاهد الرعب بالبث الحى للفعالية، إلى جانب لقطات كاميرات الموبايل الخاصة بالناظرين. أظهر احد المقاطع كفلة صغيرة ترقص في الشارع بينما أسرعت العربة بجوارها على بعد أقدام قليلة منها قبل أن تقتحم المشاركين في العرق على بعد مئات قليلة من الأقدام منها.

ووصف شهود عيان حالة الرعب من رؤية أفراد ملقين على الأرض بعدما اقتحمت عربة دفع رباعة سلسلة من الحواجز وسارت بين المشاركين في العرض.

وقال مسئول الشرطة دانيال تومبسون إن اضباط يعملون مع مكتب الفحص الطبي في مقاطعة واكيشا لتحديد هوية الضحايا. وأشار إلى القبض على شخص مشتبه به، لكنه لم يقل إذا كان هو سائق العربة، أو ما إذا كانت هناك أية اعتقالات أخرى، وأشار إلى أن التحقيق لا يزال جاريا.



اثار حادث الدهس

وقال مسئول الشرطة إنه لا يعرف إذا كان الحادث عملا إرهابيا، مشيرا إلى أن مكان الحادث أصبح آمنا الآن.