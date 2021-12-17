بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 4 آخرين فى حادث تصادم بالإسماعيلية

الإسماعيلية - السيد فلاح

لقى شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين فى حادث تصادم سيارة ملاكى مع تروسيكل بدون لوحات معدنية مساء اليوم الجمعة، على طريق الصالحية القديمة أمام صوامع القمح، وتنوعت الإصابات ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح بالجسم، واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم الدفع بثلاث سيارات إسعاف من محافظة الشرقية وإسعافين من الإسماعيلية وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ بالإسماعيلية، وتم شخص فور وصوله المستشفى.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، اخطارًا من ‏الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد تصادم سيارة ملاكى الإسماعيلية، مع تروسيكل بدون لوحة معدنية على طريق الصالحية القديمة أمام صوامع القمح، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص لقد شخص، وتوفى شخص منهم فور وصوله المستشفى.

وقال مصدر طبى، أن المتوفى هو السيد محمد صبرى منصور 45 عامًا، أصيب خلال الحادث بتوقف بالقلب والتنفس، وتم عمل إنعاش قلبى رئوى فى سيارة الإسعاف لحين الوصول للمستشفى، وأصيب نجل المتوفى خالد السيد محمد 12 عامًا، باشتباه خلع بالكتف الأيمن وكسر مضاعف بالساقين، كما أصيب محمد سلمى محمد قاسم 48 عامًا مقيم بمدينة القنطرة غرب، اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات ونزيف من الأنف، وأشرف محمد محمد مقيم بمدينة القنطرة غرب 51 عامًا، بجرح 2 سم بالأنف وجرح 5 سم، بالرأس، واعتماد محمد أبو زيد 45 عامًا، مقيمة بمدينة القنطرة غرب، باشتباه كسر بالذراع الأيمن وسحجات وكدمات بالجسم.

وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.