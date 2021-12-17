مصرع سيدة واصابة شاب فى حادث سير بمدينة ناصر شمال بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

لقت سيدة مصرعها وأصيب شخص آخر في حادث تصادم توك توك مع أخر على الطريق الزراعي بنى سويف الواسطي أمام مدينة ناصر شمال بنى سويف.

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد تصام توك توك مع أخر نطاق مدينة ناصر ووقع حالة وفاة وإصابة شخص آخر، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف بنى سويف بسيارتين وتم نقل "ايمان .م.م" 25 سنة مقيمة مركز ناصر جثة هامدة وإيداعها مشرحة المستشفى العام، كما استقبل مستشفى بنى سويف "محمد.ع" 23 سنة مقيم قرية بنى زايد مركز ناصر مصاب اشتباه كسر بالحوض، لتلقى العلاج اللازم.