اليوم السابع
Ads
الجمعة، 17 ديسمبر 2021 08:33 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع سيدة واصابة شاب فى حادث سير بمدينة ناصر شمال بنى سويف

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 07:07 م
مصرع سيدة واصابة شاب فى حادث سير بمدينة ناصر شمال بنى سويف اسعاف أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقت سيدة مصرعها وأصيب شخص آخر في حادث تصادم توك توك مع أخر على الطريق الزراعي بنى سويف الواسطي أمام مدينة ناصر شمال بنى سويف.

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد تصام توك توك مع أخر نطاق مدينة ناصر ووقع حالة وفاة وإصابة شخص آخر، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف بنى سويف بسيارتين وتم نقل "ايمان .م.م" 25 سنة مقيمة مركز ناصر جثة هامدة وإيداعها مشرحة المستشفى العام، كما استقبل مستشفى بنى سويف "محمد.ع" 23 سنة مقيم قرية بنى زايد  مركز ناصر مصاب اشتباه كسر بالحوض، لتلقى العلاج اللازم.

 


بنى سويف

اخبار بنى سويف

محافظة بنى سويف

مستشفى بنى سويف التخصصى

اسعاف بنى سويف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة