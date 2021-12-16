محافظ شمال سيناء: تنفيذ طريق جديد لمرور سيارات النقل خارج مدينة العريش

شمال سيناء - محمد حسين

قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إنه تفقد اليوم الطريق الدائري الجديد الذى يبدأ من منطقة سبيكة غرب مدينة العريش، مرورًا بمنطقه المحاجر جنوب المدينة، ليصل إلى الطريق الدولى لإخلاء منطقة وسط مدينة العريش من سيارات النقل.

وأشار محافظ شمال سيناء فى تصريحات صحفية، إلى أن هناك مساعى رئيسية كبيرة لعودة أهالى قرية الخروبة شرق مدينة العريش إلى مناطقهم.

وأضاف أنه يتم التأسيس لبنية أساسية قوية على محور البحر بمدينة العريش، ولجنة الخدمات الحكومية هى من يحدد قيمة الأرض بمنطقه ميناء العريش.

وناشد محافظ شمال سيناء المواطنين بالوعى من الذين يلعبون بعواطفهم.

وقال: "بالنسبة للمقترحات التى يتم طرحها فقد تم دراستها، والدراسات التى تم عملها لمشروع الميناء تكلفت الملايين ، وموقعنا يتميز عن ميناء دمياط بكثير وسيتحقق كل الخير لمواطنينا من مشروع تطوير الميناء، ولن يضار اى مواطن من التعويض".

وأشار محافظ شمال سيناء، إلى أنه تم تسجيل كافة المبانى بمنطقه الميناء وحصرها، وتم عمل ثلاث لجان من الإسكان ومجلس المدينة واستشارى هندسى من العريش لتقدير قيمة التعويضات الخاصة بالمبانى، وتم الاخذ بأعلى الأسعار فى كل تقدير وصالح المواطن هو الأساس.

كما قدم اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، التهنئة لأبناء قرى الشيح زويد بالعودة إلى أراضيهم بالشيخ زويد.

وأعلن محافظ شمال سيناء فى تصريحات صحفية، تنفيذ كافة الوعود بعودة الحياة إلى طبيعتها بالتدريج.

وقال إنه تم البدء فى تركيب محولات ا لكهرباء بالمنطقة من إجمالي 11 محول سيتم تركيبهم، ورفع القيمة التعويضية للمباني المهدمة جزئيًا من 25% إلى 50% مضافة إلى القيمة التقديرية للمباني التى وضعتها اللجان، لافتا إلى أن المبانى المهدمة لا يوجد فيها مشكلة واستطرد "فى النهاية هى قيمة تقديرية لن تعوض المواطن عما فقدة بنسبة 100%".

وأشار إلى أنه تم البدء فى إعادة المعاينة للأراضي الزراعية بالكامل بوسائل حديثة، لتلافى الشكاوى المتعددة فى التقديرات، بتحديد المساحات وعمر الشجر الموجود فيها ليحصل كل مواطن على حقه.

وتابع محافظ شمال سيناء فى تصريحاته، أنه خلال الأيام القادمة، سيتم البدء فى تنفيذ 25 منزل بالشيخ زويد، وجارى تركيب المحولات بقرية الظهير ، وتم التصديق على حفر 4 آبار ل 4 مدارس بالشيخ زويد للمدارس التى بها كثافة عددية مزودة بمحطة تحلية بمدارس الاعدادية بنات بالشيخ زويد، ومدرسة الحمايدة والخزان والسكة الحديد وسيتم الاستفادة أيضا من الابار الموجودة وتزويدها بمحطات تحلية.