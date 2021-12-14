محافظ شمال سيناء يلتقى أعضاء مؤتمر أدباء إقليم القناة وسيناء

شمال سيناء - محمد حسين

ألتقى محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء اليوم الأدباء أعضاء مؤتمر أدباء إقليم القناة وسيناء المنعقد فى قصر ثقافة العريش بحضور الدكتور مسعود فتحى شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية بالهيئة العامة لقصور الثقافة ، محمد نبيل رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافى، أشرف المشرحانى رئيس اقليم شمال سيناء الثقافى ، حنان مرعى مدير عام الشئون الثقافية باقليم القناة وسيناء الثقافى ، محمود حنفى وكيل مديرية الثقافة بشمال سيناء ، وابراهيم داود رئيس المؤتمر، عبد الله السلايمة أمين عام المؤتمر، وأعضاء المؤتمر .

وأعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان، ان المحافظ أكد خلال اللقاء، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى إقامة الدلتا الثانية بالضبعة، وأنه ستقام على أرض شمال سيناء الدلتا الثالثة لتحويل المحافظة لمحافظة زراعية وزراعة كافة المحاصيل لتصبح سلة الغذاء بالنسبة لمصر كلها.. منوها إلى أن المحافظة مؤهلة لذلك بعد توجيهات القيادة السياسية بالاستفادة من محطة معالجة مياه بحر البقر التى تضيف 5.6 ملايين مترا مكعبا من المياه المعالجة يوميا لزراعة 456 ألف فدانا جديدة لزمام الأراضى الزراعية بالمحافظة، وأنه سيتم البدء فورا فى تنفيذ المرحلة الأولى لاستصلاح وزراعة مساحة 271 ألف فدانا كمرحلة أولى ويجرى انشاء البنية الأساسية لها وتجهيزها للزراعة.. علاوة على مياه ترعة السلام لزراعة 275 ألف فدانا في نطاق المحافظة .

كما أشار المحافظ الى أهمية سيناء على مر العصور ، وأن الدولة أنفقت 650 مليار جنيها على سيناء لاقامة العديد من مشروعات الخدمات والبنية الأساسية في مختلف المجالات لتوفير حياة كريمة لأهلها .

وأعلن عن الاهتمام بالثقافة في مختلف المجالات نظرا لأهميتها ، ودعم كافة التوجهات الثقافية وتشجيع الأدباء والمفكرين للمشاركة في منظومة التنمية الشاملة بالمحافظة .. مرحبا بمشاركة أدباء اقليم القناة وسيناء في مختلف الفعاليات الثقافية على أرض المحافظة .

ومن جانبه، أكد الدكتور مسعود فتحى شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية بالهيئة العامة لقصور الثقافة على دعم كافة الأنشطة الثقافية والفنية بالمحافظة ودعم الحالة الثقافية بصفة عامة، وأن يكون أدباء ومثقفو مصر جنبا إلى جنب مع قواتنا وأجهزتنا الأمنية ومع أهالى سيناء.

وأشار الكاتب محمد نبيل رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافى إلى حرص القيادة السياسية على أن تكون سيناء في توجه استراتيجى في مختلف المجالات، وأنه تمت إقامة هذا المؤتمر على أرض المحافظة بعد غياب لمدة 13 عاما، وأن هناك اهتمام من الدكتورة إيناس عبد الدايم والفنان هشام عطوة رئيس هيئة قصور الثقافة بدعم كافة الفعاليات الثقافية على أرض شمال سيناء .

ونوه ابراهيم داود رئيس المؤتمر إلى مظاهر التنمية والتعمير وحالة الأمن والسلام الداخلى التى تحققت على أرض المحافظة بفضل قواتنا الأمنية وقيادات وأهالى المحافظة.

وطالب عبد الله السلايمة أمين عام المؤتمر بانشاء صندوق دائم لدعم وتنمية الأنشطة الثقافية بالمحافظة لتسير بالتوازى مع النهضة التنموية، بينما طالب رضوان المنيعى رئيس نادى أدب البادية بدعوة كل أدباء مصر من مختلف المحافظات لعقد مؤتمراتهم على أرض المحافظة.

كما أشاد أدباء محافظات أقليم القناة وسيناء (الإسماعيلية، السويس، بور سعيد، وجنوب سيناء) بكل ما تحقق من انجازات على أرض شمال سيناء، وأن يتم عقد مثل هذا المؤتمر بصفة دائمة على أرض سيناء لمواكبة ما يجرى ومشاركة المواطنين فرحتهم بكل ما تحقق على أرض سيناء.

وفى نهاية اللقاء، قام الكاتب محمد نبيل رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافى بإهداء درع الإقليم للدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء تقديرا لدوره فى قيادة عمليات التنمية بالمحافظة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.