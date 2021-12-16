اليوم السابع
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الخميس، 16 ديسمبر 2021 07:24 م
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محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير ميدان الجلاء بحى الدقى

الخميس، 16 ديسمبر 2021 07:17 م
محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير ميدان الجلاء بحى الدقى محافظ الجيزة يتفقد ميدان الجلاء
كتب سيد الخلفاوى

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تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال تطوير ميدان الجلاء بحي الدقي لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال ليظهر بالشكل الحضاري بالتوازي مع أعمال التطوير الشاملة التي تشهدها شوارع النيل السياحي ومراد والتحرير وهي المحاور المؤدية للميدان.
 
وتنفذ محافظة الجيزة أعمال التطوير التي تشمل رفع كفاءة الإنارة والمسطحات الخضراء والبلدورات وأرصفة المشاة لما له من أهمية باعتباره أحد الميادين العريقه والهامه بالمحافظة.
 
ووجه المحافظ خلال الجولة بسرعة إنجاز أعمال التطوير ومتابعة التزام الشركة المنفذة بالمعايير المحددة.
 
ورافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق بالمحافظة واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي.

الجيزة

ميدان الجلاء

الدقي

تطوير ميدان الجلاء

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