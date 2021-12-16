فلاديمير بوتين: تعاون روسيا والصين أحد عوامل الاستقرار الدولى

موسكو أ ش أ

أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه عبر الفيديو مع نظيره الصينى شى جين بينج، أن التنسيق بين موسكو وبكين على الساحة العالمية أصبح عاملا مؤثرا فى الاستقرار الدولي.

وأكد الجانبين على أن اتفاقية "أوكوس" تقوض نظام منع الانتشار النووي، وتزيد التوتر فى المنطقة، كما اتفقا على إنشاء آلية مالية مستقلة.

وقال بوتين أن الصين أصبحت مركزا دوليا لإنتاج لقاحى "سبوتنيك V" و"سبوتنيك لايت" المضادين لفيروس كورونا المستجد الروسيين.

وقال بوتين خلال قمة عقدت عبر الفيديو اليوم مع الرئيس الصينى شى جين: "أصبحت الصين مركزا دوليا لإنتاج اللقاحين الروسيين (سبوتنيك V) و(سبوتنيك لايت)، حيث تم توقيع عقود لإنتاج أكثر من 150 مليون جرعة من اللقاح مع ستة مصنعين صينيين".

كذلك تحدث الرئيس الروسى عن العلاقات التجارية بين روسيا والصين، وقال إن التبادل التجارى بين البلدين فى الفترة من يناير إلى نوفمبر الماضى زادت بنسبة 31% لتصل إلى 123 مليار دولار. وتجاوزت المستوى ما قبل اندلاع جائحة كورونا.

وبحسب "روسيا اليوم"، أشار إلى أن التجارة بين البلدين فى المستقبل القريب ستتجاوز مستوى 200 مليار دولار، وهو مستوى تستهدفه موسكو وبكين.

وأبرمت روسيا فى نهاية نوفمبر الماضى اتفاقيات مع ست شركات صينية لإنتاج ملايين الجرعات من لقاحين روسيين ضد فيروس كورونا المستجد، هما "سبوتنيك V" و"سبوتنيك لايت".

ولقاح "سبوتنيك V" أول لقاح تم تطويره على مستوى العالم ضد فيروس كورونا، وفى وقت سابق ذكرت مجلة "لانسينت" الطبية الشهيرة أن نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الروسى أظهرت أن فعاليته تزيد عن 90%.