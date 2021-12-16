فاروق الباز: مصر تصلها طاقة شمسية أكثر من أي منطقة بالعالم

إبراهيم حسان

قال العالم المصري الكبير الدكتور فاروق الباز، إن الطاقة الشمسية التي تصل مصر، أكثر من أي منطقة بالعالم، وتظهر الخرائط أن الصحراء الغربية وجزء من ليبيا، يصلهم أكثر طاقة شمسية في العالم بأكمله.

أضاف الباز، في مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة CBC، أنه يثمن بقوة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للاستفادة من الطاقة الشمسية من خلال التعاون مع الشركات العالمية العاملة بالطاقة المتجددة، مردفا: "خسارة إننا ما عملناش كده من زمان، لأن الطاقة الشمسية في مصر يمكن أن تغطي مصر بالكهرباء وليس هناك مبالغة في ذلك، ويمكن أن تصدر الدولة المصرية الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية لأوروبا".

وتابع الدكتور فاروق الباز: "مصر بها خبراء في الطاقة الشمسية، والدكتور هاني النقراشي، واحد من أهم خبراء الطاقة الشمسية ويتواجد حاليا في ألمانيا، ويجب استخدام الطاقة الشمسية استخداما كاملا في مصر".

وبشأن نجاح مركبة بسرعة 100 كيلو متر في الثانية تابعة لوكالة ناسا للفضاء، في الاقتراب من الشمس لأول مرة في التاريخ، قال الباز: "علينا أن نضرب تعظيم سلام لناسا علشان بتعرفنا ايه اللى بيحصل في الشمس، علشان نفهم الشمس أكثر ونستخدم الطاقة الشمسية مستقبلا بشكل أفضل".

وأشار إلى تغير كل الكواكب التي تتمتع بغلاف جوي، قائلا: "حاجة مهمة لازم نعرفها، إن كل الكواكب اللى حواليها غلاف جوي، الغلاف الجوي بيتغير، والمريخ كان حوله غلاف جوي كبير، وخلص منه الأوكسجين، أو قل جدا، وعلينا أن نحافظ على الغلاف الجوي حول الأرض من التغيرات المناخية"، مبينا أن تغير المناخ يؤثر بشكل خطير على الدولة المصرية، قائلا: "ممكن يخرب الدنيا في مصر زي ما خربها في دول تانية".