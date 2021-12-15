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فاروق الباز: الحديث عن اختفاء بعض المدن فيه مبالغة.. ومصر أكثر دولة تأثرت بتغير المناخ

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 11:39 م
فاروق الباز: الحديث عن اختفاء بعض المدن فيه مبالغة.. ومصر أكثر دولة تأثرت بتغير المناخ الدكتور فاروق الباز
رامى محيى الدين

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أكد العالم المصرى الدكتور فاروق الباز ضرورة على ضرورة الاهتمام بتأثيرات تغير المناخ، خاصة وأن مصر من أكثر الدول التي تأثرت منه، مشددًا على أن مصر من أهم الدول التي يجب أن تشارك في تغيير المناخ، وتابع: "نحن نكتشف في الصحراء الغربية آثار أنهار ووجود زرافات وحيوانات لم تعد موجودة".
 
وأشار الباز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج يحدث في مصر مع الإعلامى شريف عامر إلى أن هناك مبالغة زائدة عن اللزوم فيما يتعلق باختفاء بعض المدن، مثل غرق الإسكندرية ودمياط، متابعًا: لابد أن نعرف تأثيرات التغير المناخى وما سيحدث، موضحًا أن البحر الأحمر يتسع وشبه الجزيرة العربية تبتعد عن إفريقيا 2 ونصف سنتيمتر كل عام. 
 
وأوضح العالم المصرى الكبير، أن وصول السفينة الفضائية العلمية إلى محور الشمس الذى تصدر منه الحرارة وما نراه هو عبارة عن انفجارات، مشيرا إلى أن هذا الفريق يذهب ليعلم كيف يحدث ذلك وكيف تصدر طاقة الشمس.
 
 

فاروق الباز

غرق الاسكندرية

غرق دمياط

التغير المناخى

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