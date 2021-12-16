رئيس مدينة أشمون: وضع طبقة المازوت لرصف شارع عبد المنعم رياض بالمدينة

المنوفية - محمد فتحى

تابع اليوم المهندس سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، الاستعدادات النهائية لرصف شارع عبد المنعم رياض بمدينة أشمون حيث تم وضع طبقة المزيوت Mco اللاصقة وذلك تمهيداً لوضع طبقة الأسفلت ورصفه، تنفيذاً لتوجيهات، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة الدورية لكافة المشروعات التي تتم بأشمون لتدعيم مشروعات البنية التحتية من أجل الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكلف سرور سالم الجندي مساعد رئيس المدينة بمتابعة وضع طبقة المزيوت بالتنسيق مع قسم المشروعات بمجلس مدينة أشمون والشركة المنفذة لأعمال الرصف.

وأشار سرور إلى أنه سوف يتم رصف الشارع بداية من مزلقان أشمون وحتي السجل المدني وذلك بطول 450م طولى، والذي يتم تنفيذة تحت إشراف مديرية الطرق والنقل بالمنوفية، مؤكداً أن في خلال الأيام القادمة سوف يتم البدء في رصف عدد كبير من شوارع المدينة وذلك لخدمة أهالي أشمون وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين وللسيارات بالشوارع دون أي مشاكل أو معوقات.

وأكد سرور أن مركز أشمون يشهد طفرة كبيرة في مجال مشروعات البنية التحتية لقطاع الطرق باعتبارة قطاع حيوي وأحد عوامل دفع عملية التنمية المستدامة تنفيذا لروية مصر 2030.