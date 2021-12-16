تعرف على مشروعات حياة كريمة بقرية شما بمدينة أشمون المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تابع المهندس سامى سرور رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، والدكتور نادر أبو عامر رئيس الوحدة المحلية بشما، وأعضاء الهيئة الهندسية تنفيذ المشروعات التى تتم ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة بالوحدة المحلية بشما، تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة الدورية لكافة المشروعات والأعمال على أرض الواقع ومتابعة نسب التنفيذ وتذليل كافة العقبات لسرعة الانتهاء.

تفقد سرور والوفد المرافق له أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية التى تتم بمجمع المصالح الحكومية والمجمع الزراعي، كما تفقد الأعمال التى تتم بقطاع الأبنية التعليمية من إنشاء مدارس جديدة ورفع كفاءة وتطوير المدارس الموجودة بالفعل.

كما تفقد أعمال مد خطوط الصرف الصحى للمناطق المحرومة، كما تم متابعة التشطيبات النهائية لأعمال مد خطوط الغاز الطبيعى بالقرية، كما تم متابعة الأعمال التى تتم بقطاع الشباب والرياضة من إنشاءات جديدة وتطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب الموجودة، وكذا الوحدات الصحية، ومحطات الصرف الصحى والمعالجة من إنشاء جديد ورفع كفاءة المحطات الموجودة بالفعل ،كما قام بمتابعه استكمال أعمال التحجير والتبطين التى تتم بقرى الوحدة.

و تابع سرور والوفد المرافق له إستكمال العمل فى قطاع الاتصالات بشما حيث جارى الانتهاء من تغيير الكابلات النحاسية إلى ألياف ضوئية، كما تم عمل الرفع المساحى لمقترح إنشاء سوق حضارى بشما والبدء الفعلى فى أعمال الحفر الخاصة به وكذا لإنشاء موقف نموذجى بالقرية والذى يتم تنفيذهم بواسطة هيئة الأبنية التعليمية بالمنوفية، وذلك للقضاء على المواقف والأسواق العشوائية والحد من الازدحام وتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى لمداخل ومخارج القرية، كما قام سرور بمتابعة إستكمال تنفيذ إنشاء البلدورات على طبان مصرف سبل بداية من نزلة الإقليمى وحتى كوبرى الثمانية، ومتابعة عمل البوابة الحديثة بمدخل القرية وكذا متابعة أعمال التطوير الشامل للجزيرة الوسطى بالطريق الرئيسى بشما بداية من كوبرى الثمانية وحتى كوبرى النعناعية بطول 1100 متر.

وأشار سرور إلى أن العمل جارى على قدم وساق بجميع مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بجميع القرى دون أى مشاكل أو معوقات.

وأكد سرور على المتابعة المستمرة لجميع المشروعات التى يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بمركز أشمون لتحقيق أقصى استفادة من المبادرة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ورفع مستوى الحياة المعيشية لهم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلال الاستمرار فى التدعيم الكامل لمشروعات البنية التحتية بجميع القرى من خلال مبادرة حياة كريمة، مؤكداً على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتذليل كافة العقبات للانتهاء من تنفيذ مشروعات المبادرة للارتقاء بمستوى الخدمات للمواطنين بمركز أشمون.