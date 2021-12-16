بولندا تعلن تسجيل أول إصابة بمتحور "أوميكرون"

وارسو (أ ش أ)

أعلنت سلطات الصحة العامة فى بولندا اليوم الخميس، تسجيل أول حالة إصابة بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا فى البلاد.

وذكر "راديو بولندا" في نشرته باللغة الإنجليزية أن الحالة سجلت بمدينة "كاتوفيتشي" بجنوب البلاد وهي لسيدة من ليسوتو تبلغ من العمر 30 عاما، مضيفا أنها تخضع حاليا للعزل وأنها في حالة جيدة.

يشار إلى أن حزمة جديدة من القيود قد دخلت حيز التنفيذ فى جميع أنحاء البلاد أمس الأربعاء في مسعى لمنع تفشي المتحور الجديد.

وفى وقت سابق أطلقت بولندا، حملة تطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد -19) للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما.