انطلاق أعمال الدورة الـ36 للمكتب التنفيذى العربى للكهرباء بالجامعة العربية

انطلقت، اليوم الخميس، أعمال الدورة السادسة والثلاثين للمكتب التنفيذى العربى للكهرباء، على المستوى الوزارى، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمشاركة الدول أعضاء المكتب التنفيذى وهى مصر والأردن وتونس والجزائر والسعودية والكويت وموريتانيا واليمن.

وأشارت مدير إدارة الطاقة بالجامعة العربية جميلة مطر، فى تصريح سابق، إلى أهمية هذا الاجتماع والمواضيع الذي سوف يناقشها، وعلى رأسها تطورات وثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء وقواعد تشغيل الشبكات والإطار المؤسسي للسوق العربية المشتركة للكهرباء إلى جانب مواضيع الطاقة المتجدّدة وكفاءة الطاقة فى الدول العربية.

وقد شهدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، فى الأيام الماضية، عدة اجتماعات، للتحضير لأعمال المكتب التنفيذى، منها الاجتماع الثاني عشر لفريق عمل دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل، والاجتماع التاسع والعشرون للجنة التوجيهية المكلفة بمتابعة دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل، والاجتماع المشترك الرابع للجنة خبراء الكهرباء ولجنة خبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة من الدول العربية