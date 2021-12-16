القومى للمرأة: نوجه السيدات لجهاز تنمية المشروعات لإقامة مشروع وتسويق المنتجات

كتب أحمد عرفة

قالت إحسان غالى عضو المجلس القومى للمرأة في شمال سيناء، إن المجلس يعمل على عدة محاور لدعم المرأة من بينها التمكين الاقتصادى والاجتماعى والسياسى للمرأة، ودعمهم في عمل أعمال ومشروعات تدر عليهم ربح خاصة المرأة المعيلة.

وأضافت عضو المجلس القومى للمرأة في شمال سيناء، في تصريحات لبرنامج نون القمة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن المرأة السيناوية خاصة مرأة منتجة، وتساهم في إنتاج وفير من المنتج السيناوى خاصة الغرزة السيناوية، متابعة: هذا ظهر بشكل كبير في معرض تراثنا بجانب الثوب السيناوى.

وأوضحت عضو المجلس القومى للمرأة في شمال سيناء أن المجلس يعمل على توعية المرأة على الأماكن التي ممكن تساعدها على عمل مشروع صغير ثم تسويق المنتج، بجانب توجه المرأة لجهاز تنمية المشروعات ، وننظم شهريا ندوتين توعية للسيدات حول طرق الادخار وطرق إقامة المشروعات.