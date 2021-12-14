قومى المرأة بالشرقية: عقد 6 ندوات توعوية بمدارس الفتيات لتوعيتهن بحقوقهن

قالت الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الشرقية، لـ" اليوم السابع" إن فرع المجلس عقد على مدار الأيام الماضية، 6 ندوات جديدة توعوية، بالمدارس ضمن فعاليات حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المراة، التى أطلقها المجلس القومى للمراة، برئاسة الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس.

وتابعت الدكتورة عايدة عطية، أنه خلال الندوات يتم التجاوب والتفاعل مع الفتيات من خلال الرد على أسئلتهم، ويتم توعيتهم بمراحل فترة المراهقة والتغيرات الفسيولوجية والنفسية وأنماط العنف ضد المرأة بالمجتمع" العنف الجسدي- النفسي- الاجتماعى" و مخاطر زواج القاصرات "الزواج المبكر" القانونية والصحية والإجتماعية، ومخاطر ختان الاناث، وكيفية الاستخدام الآمن لمواقع التواصل الإجتماعى لتجنب الكثير من المخاطر.

وأردفت مقررة الفرع: أنه تم عرض فيلم " بين بحرين" بمكتبة مصر العامة وبعد العرض تم فتح النقاش مع الحضور والتأكيد على الرسائل الواردة بالفيلم،ويهدف فيلم "بين بحرين" لتوعية السيدات والرجال بالقضايا المختلفة التى يناقشها الفيلم مثل العنف ضد المرأة وختان الإناث، وذلك فى إطار حملة ال16 يوم من النشاط للقضاء على العنف ضد المرأة.

يذكر أن فيلم "بين بحرين" هو أول فيلم روائ طويل نتاج التعاون المشترك بين المجلس القومى للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وذلك إيمانا منهم بدور السينما الهام فى تغيير الثقافة السلبية تجاه المرأة فى المجتمعات المختلفة، وقد تم إنتاجه بدعم من حكومة اليابان والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.