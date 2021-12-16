الجيش الأمريكى يعلن تلقى 98% من أفراده لقاح كورونا

كتب محمد جمال

أعلن مسئولون فى الجيش الأمريكى أن 98% من أفراده تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ويتزامن هذا الإعلان مع انتهاء المهلة التي كانت محددة لتلقي الجرعات الإلزامية في القوات الأمريكية هذا الأسبوع، بيد أن أكثر من 3800 جندى رفضوا تلقي اللقاح رفضا قاطعا، وقد تبدأ إجراءات تسريحهم من الجيش الشهر المقبل، حسبما ذكرت الأسوشيتيد برس.

وحسب البيانات الصادرة عن الأجهزة العسكرية الأمريكية الأسبوع الماضي، فإن هناك أكثر من 4700 عسكري في سلاح الجو و3000 في سلاح مشاة البحرية و2700 في البحرية يطلبون استثناءات دينية من تلقي اللقاح، غير أن أيا من تلك الطلبات قد أقر حتى الآن.

وكان الموعد النهائي لتلقي الجرعات بالنسبة لعناصر القوات العاملة في الجيش الأمريكى الذي يضم أكثر من 478000 جندي في الخدمة الفعلية، أمس الأربعاء، وسجل الجيش ثاني أعلى معدل للذين تلقوا جرعة واحدة على الأقل بنسبة 97.9%.

وتتصدر القوات البحرية بنسبة تجاوزت 98%، في حين سجلت القوات الجوية نسبة تطعيم بلغت 97.5% ومشاة البحرية 95%.

يذكرأن، قامت القوات الجوية الأمريكية بتسريح 27 شخصا لرفضهم الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا، ما يجعلهم أول من يتم عزلهم بسبب عصيان أمر التلقيح، حسبما ذكرت صحيفة الجادريان.

وقالت المتحدثة باسم القوات الجوية، آن ستيفانيك، إن هؤلاء هم أول العسكريين الجويين يتم تسريحهم إداريا لأسباب تتعلق باللقاح المضاد لفيروس كورونا، موضحة أن المسرحين كانوا جميعا في فترة التجنيد الأولى، لذا كانوا أصغر سنا وأقل رتبة.

وأوضحت أنه ليس من غير المألوف طرد أفراد الجيش من الخدمة لعصيان أمر، "ففي الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2021، تم تسريح حوالي 1800 طيار بسبب عدم اتباع الأوامر".

وطلبت وزارة الدفاع الأمريكية في وقت سابق من هذا العام، من جميع أفراد الجيش، بما في ذلك الخدمة الفعلية والحرس الوطني والاحتياط، الحصول على اللقاح.

وقال وزير الدفاع لويد أوستن، إن اللقاح ضروري للحفاظ على صحة القوات الأمريكية وقدرتها على الاستجابة لأزمة الأمن القومي.