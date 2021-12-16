البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 11704 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.92% ليصل إلى مستوى 2036 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.17% ليصل إلى مستوى 13951 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 4612 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 2125 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 3156 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.1% ليصل إلى مستوى 3975 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، البدر للبلاستيك، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري.

كما أعلنت البورصة، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة النساجون الشرقيون للسجاد لعدد 37.1 مليون سهم بقيمة إجمالية 300.2 مليون جنيه.

كما أعلنت البورصة، السماح بالتحرك السعري يوميًا على الورقة المالية المجموعة المصرية العقاري، في نطاق نسبة 5% صعوداً وهبوطاً وبدون حد إيقاف مؤقت خلال الجلسة وذلك اعتباراً من جلسة تداول اليوم الخميس، ولمدة شهر ويعاد العرض على اللجنة المختصة بالبورصة، منوهةً إلى أن الورقة المالية متاحًا عليها التعامل بالأنشطة المتخصصة طبقاً للقائمة المدرجة بها.

وجاء ذلك في ضوء التنسيق بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية لوضع تدابير مؤقتة للحد من المخاطر التي قد يتعرض لها المتعاملين أثر التقلبات السعرية الحادة في ذات جلسة التداول وعلى أسهم ارتفعت فيها النسبة بين قيمة تعاملات الشراء بالهامش منسوبة لقيمة رأس المال السوقي وإلى قيمة الاسهم حرة التداول وما يمثله ذلك كله من زيادة في المخاطر المرتبطة بالتعامل عليها.

وفي السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، رواد السياحة-رواد، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية 4 ملايين سهم، 30 ألف سهم، 2000 سهم، 10 آلاف سهم، 234 ألف سهم، 1.15 مليون سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، جدوى للتنمية الصناعية، المهندس للتأمين، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، رواد السياحة-رواد، مستشفى النزهة الدولي 26 ألف سهم، 90 سهم، 400 ألف سهم، 198.2 ألف سهم، 371 سهم، 249.2 ألف سهم، 399.5 ألف سهم، 5500 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات تنمية للاستثمار العقاري، أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، البدر للبلاستيك، 1800 سهم، 200 ألف سهم، 6 آلاف سهم، على التوالي.

وشركة جي بي أوتو، شراء عدد 900 ألف سهم أسهم خزينة من أسهم الشركة، خلال جلسة تداول أمس الأربعاء.

في سياق منفصل أعلنت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني، اقتراح تشكيل لجنة للتفاوض والدراسة على الطلب المقدم من كبار العملاء بالشركة والخاص بالمساهمة في تمويل شراء خطوط الإنتاج لمصنع السيراميك لزيادة الطاقة الإنتاجية، وتم الموافقة والاسناد واعتماد قرار لجنة البت الخاص بالمنافسة رقم 1 لسنة 2021 والخاصة بدراسة الجدوى المالية والفنية والتسويقية لبيوت الخبرة العالمية، وذلك لزيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع السيراميك وإنشاء مصنع لأدوات المائدة والأدوات الصحية.

في سياق آخر أعلنت شركة المنصورة للدواجن، تعيين علي نصحي البسنديلي مديرًا لعلاقات المستثمرين وأمين سر مجلس الإدارة بناءً على قرار مجلس الإدارة.