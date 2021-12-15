أخبار البورصة اليوم الأربعاء 15-12-2021

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 15-12-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات باستثناء هبوط هامشي لمؤشر إيجي إكس 70، مدفوعة بمشتريات محلية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 1.7 مليار جنيه عند مستوى 733.415 مليار جنيه.



إيقاف تداول 8 شركات أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، اودن للاستثمار والتنمية، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، أم بي للهندسة، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، اودن للاستثمار والتنمية، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، أم بي للهندسة، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى.

البورصة تربح 1.7 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات باستثناء هبوط هامشي لمؤشر إيجي إكس 70، مدفوعة بمشتريات محلية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 1.7 مليار جنيه عند مستوى 733.415 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات باستثناء هبوط هامشي لمؤشر إيجي إكس 70، مدفوعة بمشتريات محلية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 1.7 مليار جنيه عند مستوى 733.415 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 349.6 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 37.5 ألف عملية لعدد 197 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 72.83% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.42%، والعرب على 13.75% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 41.21% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 58.78%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 92.5 مليون جنيه، 3.2 مليون جنيه، 3.4 مليون جنيه، 69.8 مليون جنيه، 65.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 234.8 مليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.04%، ليغلق عند مستوى 11622 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 2017 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 13790 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 4589 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 2113 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 3129 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 4019 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1133 نقطة.

وصعدت أسهم 56 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 72 شركة، ولم تتغير مستويات 69 شركة.

تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، رواد السياحة-رواد، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، 31 ألف سهم، 303970 سهم، 7 آلاف سهم، 77.3 مليون سهم، على التوالي، فيما باعت إدارة البنك التجاري الدولي 2900 سهم. تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، رواد السياحة-رواد، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، 31 ألف سهم، 303970 سهم، 7 آلاف سهم، 77.3 مليون سهم، على التوالي، فيما باعت إدارة البنك التجاري الدولي 2900 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، جدوى للتنمية الصناعية، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 20 ألف سهم، 166 سهم، 500 ألف سهم، 317 ألف سهم، 755 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات تنمية للاستثمار العقاري، المصرية للمنتجعات السياحية، أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، البدر للبلاستيك، 235.9 ألف سهم، مليون سهم، 280 ألف سهم، 25 ألف سهم، على التوالي.

أسهم خزينة أعلنت شركتي الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الكابلات الكهربائية المصرية، شراء الشركة الأولى 150 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.93%، شراء الشركة الثانية 645 ألف سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.95%. أعلنت شركتي الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الكابلات الكهربائية المصرية، شراء الشركة الأولى 150 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.93%، شراء الشركة الثانية 645 ألف سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.95%.



العرفة القابضة أعلنت شركة العرفة القابضة للاستثمارات والاستشارات، تحقيق صافي مبيعات مجمعة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2021 بلغت 119.9 مليون دولار مقارنة بـ85.9 مليون دولار خلال الفترة المقارنة من العام المالي 2020، وحققت الشركة صافي خسائر مجمعة بعد احتساب الضريبة بلغت 10.6 مليون دولار، وذلك لتحمل أرقام الفترة المقارنة بأرباح غير متكررة ناتجة عن بيع أصول غير مستخدمة لشركة كونكريت وإتمام إعادة الهيكلة المتمثلة في عملية الـCVA للمجموعة الإنجيليزية بيرد.



بنك فيصل أعلن بنك فيصل الإسلامي المصري، ارتفاع حجم الأصول إلى 128.2 مليار جنيه حتى نهاية شهر نوفمبر عام 2021 مقابل 113.1 مليار جنيه خلال الشهر المماثل من عام 2020 بنسبة نمو 13.3%، وبلغ إجمالي حقوق الملكية 16.9 مليار جنيه مقابل 14.98 مليار جنيه بنسبة نمو 12.9%.



الحديد والصلب

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، إلغاء العمليات المنفذة على سهم شركة الحديد والصلب المصرية، بجلسة تداول اليوم الأربعاء، وإيقاف التعامل على الورقة المالية لحين قيام الشركة بالرد على الاستفسارات المطلوبة.

وحددت هيئة الرقابة المالية، 3 استفسارات لمخاطبة شركة الحديد والصلب المصرية لموافاة الهيئة والبورصة المصرية بها، وهم أولًا بيان يوضح الأراضي المتنازع عليها وجهة النزاع ونسبتها إلى إجمالي حجم الأراضي المملوكة للشركة مع توضيح الموقف الحالي للنزاع في تاريخه، ثانيًا المدى الزمني المتوقع للانتهاء من إجراءات تقييم الأراضي المملوكة للشركة وفقًا لإجراءات التصفية وما سيتم من إجراءات بشأن تغيير النشاط المستخدم لها، ثالثًا ما انتهت إليه أعمال اللجنة المشكلة بشأن حصر عقود الأراضي المملوكة للشركة ومدى حصولها على كافة العقود الخاصة بها.