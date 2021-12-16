ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الخميس

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 11647 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 2021 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 13832 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 4602 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 2117 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 3138 نقطة.

أعلنت شركة جي بي أوتو، شراء عدد 900 ألف سهم أسهم خزينة من أسهم الشركة، خلال جلسة تداول أمس الأربعاء.

في سياق منفصل أعلنت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني، اقتراح تشكيل لجنة للتفاوض والدراسة على الطلب المقدم من كبار العملاء بالشركة والخاص بالمساهمة في تمويل شراء خطوط الإنتاج لمصنع السيراميك لزيادة الطاقة الإنتاجية، وتم الموافقة والاسناد واعتماد قرار لجنة البت الخاص بالمنافسة رقم 1 لسنة 2021 والخاصة بدراسة الجدوى المالية والفنية والتسويقية لبيوت الخبرة العالمية، وذلك لزيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع السيراميك وإنشاء مصنع لأدوات المائدة والأدوات الصحية.

في سياق آخر أعلنت شركة المنصورة للدواجن، تعيين علي نصحي البسنديلي مديرًا لعلاقات المستثمرين وأمين سر مجلس الإدارة بناءً على قرار مجلس الإدارة.