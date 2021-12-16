اصطدام طائرة بعربة لإزالة الجليد فى أحد مطارات موسكو.. فيديو

وكالات الأنباء

اصطدمت طائرة ركاب من طراز "بوينج-777" كانت بصدد تنفيذ رحلة من مطار شيريميتيفو بموسكو إلى مدينة كانكون المكسيكية، بعربة لإزالة الجليد، وذلك أثناء تحركها باتجاه المدرج.

أفاد بذلك مصدر فى الطوارئ، وفقا لما نقل موقع "روسيا اليوم"، وأضاف أن الحادث أدى إلى إصابة سائق العربة، دون أن يصاب أي من ركاب الطائرة بأذى.

وأضاف المصدر، أن الطائرة التابعة لشركة "إيروفلوت" الروسية، تعرضت لضرر جراء الاصطدام ما استدعى استبدالها وتأجيل الرحلة وإعادة جدولتها إلى وقت لاحق اليوم الخميس.