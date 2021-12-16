اليوم السابع
Ads
الخميس، 16 ديسمبر 2021 07:58 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

إنقاذ 114 شخصا بينهم 10 نساء ورضيعان على متن زورق يغرق قبالة سواحل ليبيا

الخميس، 16 ديسمبر 2021 07:26 م
إنقاذ 114 شخصا بينهم 10 نساء ورضيعان على متن زورق يغرق قبالة سواحل ليبيا سفينة انقاذ مهاجرين
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أنقذت منظمة "أس أو أس المتوسط" 114 شخصاً بينهم عشر نساء ورضيعان كانوا على "متن زورق يغرق قبالة سواحل ليبيا" أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا، كما أعلنت المنظمة الخميس.


وأوضحت المنظمة ومقرها فى مارسيليا وتستأجر سفينة الإنقاذ "أوشن فايكينج" بالشراكة مع الاتحاد الدولى للصليب الأحمر والهلال الأحمر، أن "عملية الإنقاذ تمت في المياه الدولية بعد ليلة كاملة من البحث عن هذا الزورق".

يذكرأن، أكدت مصادر أمنية إيطالية، تعقب 17 مهاجرا خلال الليل من قبل عناصر الشرطة بعد وصولهم بشكل مستقل إلى الرصيف التجاري لسواحل جزيرة لامبيدوزا بصقلية فى إيطاليا.

وأوضحت المصادر الأمنية في بيان، وفقا لوكالة آكى الإيطالية، اليوم الخميس، أنه جرى حجز القارب الذي استخدم في عملية العبور، مشيرة إلى أنه بعد عدة أسابيع من التوقف جرى استئناف وصول قوارب الهجرة على سواحل كبرى جزر الأرخبيل الصقلى.

وأشارت المصادر، إلى أنه وصل ما مجموعه 17 شخصا الى سواحل لامبيدوزا، إذ تم اعتراض 16 شخصًا، من بينهم امرأة وقاصر، من قبل زورق دورية تابع لقوات الشرطة بعد حوالي عشرين ميلاً بحرياً عن ساحل لامبيدوزا.

كانت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)، أشارت إلى زيادة كبيرة لتدفقات الهجرة غير النظامية نحو شواطئ إيطاليا، معلنة أن شهر أكتوبر الماضي وحده شهد وصول أكثر من 6 آلاف و240 مهاجرا بزيادة بنسبة 186% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019.

وقدرت الارتفاع في التدفقات في الشهر ذاته بنسبة 85% مقارنة بعام 2020 حينما كانت القيود الناجمة عن جائحة وباء كورونا سارية المفعول.

وأفادت فرونتكس، بأن الفترة بين يناير وأكتوبر من عام 2021، سجلت السلطات وصول حوالي 55 ألف مهاجر غير نظامي على طول طريق وسط البحر الأبيض المتوسط​، المؤدي إلى السواحل الإيطالية.

وكانت لامبيدوزا استقبلت فى نوفمبر الماضى 296 مهاجرا بينهم 14 امرأة و8 قاصرين، وقالت المصادر إن زوارق الدورية التابعة لهيئة حماية الموانئ اعترضت قاربًا بطول 15 مترا، يحمل 296 مهاجرا من جنسيات مختلفة.


مهاجرين

ليبيا

مهاجرين

الصليب الأحمر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة