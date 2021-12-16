اليوم السابع
Ads
الخميس، 16 ديسمبر 2021 01:41 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

إيطاليا تدفع 57 مليون يورو مقابل حظر الرحلات البحرية فى البندقية

الخميس، 16 ديسمبر 2021 12:12 م
إيطاليا تدفع 57 مليون يورو مقابل حظر الرحلات البحرية فى البندقية ايطاليا
فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الحكومة الإيطالية أنها ستدفع 57 مليون يورو لشركات الشحن التي لا تستطيع دخول البندقية بسبب التأثيرات على السفن السياحية، حيث نفذت إيطاليا حظرا يمنع السفن السياحية الكبيرة من الوصول إلى بحيرة المدينة، حسبما قالت صحيفة "المساجيرو" الإيطالية.

وبالمثل ، تم تخصيص حوالي 30 مليون يورو في عام 2021 للشركات التي اضطرت إلى إجراء تعديلات على مسارات رحلاتها، وذكرت وزارة البنية التحتية الإيطالية في بيان أن هذا الاستثمار كان أيضًا بسبب إلغاء ركاب الرحلات البحرية.

وفقًا لخطة الحكومة الإيطالية ، لن يكون الحظر المفروض على الرحلات البحرية في البندقية شاملاً، على الرغم من أن السفن الكبيرة لن تتمكن من عبور حوض سان ماركوس، وبدلاً من ذلك ، سيتم تحويل الفنادق العائمة الكبيرة إلى ميناء مارغيرا Marghera ، على الرغم من أن الكثيرين لا يدعمون هذه الخطة.

ويشير بعض الإيطاليين إلى أن ميناء مارغيرا ، الذي يقع على البر الرئيسي ، على عكس موانئ الجزر ، يقع في بحيرة البندقية، ومع ذلك ، يشير الخبراء الإيطاليون إلى أنه لا تزال هناك تفاصيل عن خطة الرحلات البحرية غير واضحة لأنها لا تزال قيد الإنشاء في مارغيرا.

 

 


ايطاليا

البندقية

السياحة

الرحلات السياحية

السفن الكبيرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة