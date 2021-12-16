اليوم السابع
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الخميس، 16 ديسمبر 2021 09:50 ص
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أضرار تخطى وجبة الإفطار.. تجعلك عُرضة لأمراض القلب والسكرى.. دراسة توضح

الخميس، 16 ديسمبر 2021 09:00 ص
أضرار تخطى وجبة الإفطار.. تجعلك عُرضة لأمراض القلب والسكرى.. دراسة توضح وجبة الإفطار
كتبت مروة هريدى

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أظهرت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين يتخطون وجبة الإفطار لديهم احتمال أعلى بنسبة 32% للوفاة من عدة أسباب، حيث وجد تحليل لما يقارب من 200 ألف بالغ فوق سن الأربعين، نُشر في مجلة Journal of Cardiovascular Development and Disease، أن أولئك الذين تخطوا وجبة الإفطار كانوا أكثر عرضة للإصابة بسوء الصحة، وفقًا لتقرير موقع "إكسبريس".

 

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واشارت الدراسة أيضًا إلى أن النوبات القلبية شائعة بشكل خاص بين الأشخاص الذين يتجاهلون وجبة الإفطار بشكل روتيني، بنسبة 21%.

وحددت دراسات أخرى أن تخطي وجبة الإفطار يرتبط بشكل عام بمجموعة من الخيارات الصحية السيئة الأخرى، حيث إن الأشخاص الذين يتخطون هذه الوجبة الصباحية غالبًا لا يعوضون عن الوجبة المفقودة في وقت لاحق من اليوم، وهو ما يؤدي إلى سوء التغذية، ويمكن أن يؤدي هذا أيضًا إلى تناول الطعام في الليل أو بين الوجبات، ما قد ينتج عنه تعطيل عملية التمثيل الغذائي، وهو ما يزيد من احتمالية الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب.

وأظهرت العديد من الدراسات أن أولئك الذين يتخطون وجبة الإفطار هم الأكثر عرضة للعمل بدوام كامل وأن يكونوا مدخنين، وجميع هذه الأسباب يمكن أن تؤثر على احتمال الإصابة بأمراض القلب.

ويعني هذا أنه ليس بالضرورة أن يكون تخطي وجبة الإفطار سببًا في أمراض القلب، ولكن الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب هم أكثر من تخطوا وجبة الإفطار، كما أظهرت الدراسة أن أولئك الذين يتخطون وجبة الإفطار هم أيضًا أكثر عرضة لاتباع نمط حياة خامل بعيدًا عن ممارسة الرياضة أو أى نشاط بدنى آخر.

ووجدت هذه الدراسات أيضًا بعض العوامل الصحية التي ترتبط بتخطي وجبة الإفطار، وكان مرض السكري أكثر شيوعًا بين أولئك الذين لم يتناولوا وجبة الإفطار.

وكما هو الحال مع أمراض القلب، فإن هذا لا يعني أن وجبة الإفطار تسبب الإصابة بمرض السكري، وقد يكون هذا لأن التحكم في نسبة السكر في الدم على مدار اليوم يتطلب تخطيطا أكثر صرامة للوجبات ومراقبة النظام الغذائي.

ووجدت الدراسات، أن الأطفال الذين اعتادوا على تناول وجبة الإفطار كانوا أكثر عرضة لاتباع نظام غذائي متوازن بشكل عام، ولوحظ أيضًا أن أولئك الأطفال يستهلكون المزيد من السعرات الحرارية الإجمالية، ولكنهم كانوا أقل عرضة لزيادة الوزن.

ومن المرجح، أن يعانى من يتجاهل تناول وجبة الإفطار من نقص في فيتامينات A وD وC وجميع هذه الفيتامينات تلعب دورًا مهمًا فى تعزيز جهاز المناعة، ما يجعل من لا يتناولون وجبة الإفطار أكثر عرضة لبعض الالتهابات.

تخطى وجبة الافطار
تخطى وجبة الافطار

وجبة الافطار

فوائد تناول وجبة الافطار

نقص الفيتامينات

امراض القلب

زيادة الوزن

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