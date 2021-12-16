أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 16-12-2021

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 16-12-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء محلية وعربية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي نحو 4.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 738.288 مليار جنيه.

إيقاف تداول 3 شركات أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، البدر للبلاستيك، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، البدر للبلاستيك، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري.

البورصة تربح 4.9 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء محلية وعربية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي نحو 4.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 738.288 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء محلية وعربية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي نحو 4.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 738.288 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 393.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 40.04 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 61.8% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 16.13% والعرب على 22.07% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 51% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 48.99%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 61.6 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، 60.3 مليون جنيه، 111.4 مليون جنيه، على التوالي فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 60.3 مليون جنيه، 175.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 11667 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 2040 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 13949 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 4607 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 2131 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 3166 نقطة، فيما نزل مؤشر تميز بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 3984 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1133 نقطة.

وصعدت أسهم 89 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 28 شركة، ولم تتغير مستويات 74 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- بالم هيلز للتعمير بسعر إغلاق 1.983 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.19%.

- شارم دريمز للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 6.710 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.17%.

- العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا بسعر إغلاق 2.710 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.04%.

- العامة لصناعة الورق-راكتا بسعر إغلاق 8.110 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.92%.

- مصر الجديدة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 6.840 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.75%.



وضمت الأسهم المتراجعة:

- زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بسعر إغلاق 15.270 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.56%.

- شركة النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 17.670 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.33%.

- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 55.470 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.98%.

- بي انفستمنتس القابضة بسعر إغلاق 10.290 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.19%.

- الاستثمار العقاري العربي-اليكو بسعر إغلاق 0.680 جنيه بنسبة تراجع بلغت 1.88%.