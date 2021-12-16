ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء محلية وعربية، وربح رأس المال السوقى نحو 4.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 738.288 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 11667 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 2040 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 13949 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 4607 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 2131 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 3166 نقطة.