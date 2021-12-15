أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 15-12-2021

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 15-12-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات باستثناء هبوط هامشي لمؤشر إيجي إكس 70، مدفوعة بمشتريات محلية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 1.7 مليار جنيه عند مستوى 733.415 مليار جنيه.

إيقاف تداول 8 شركات أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، اودن للاستثمار والتنمية، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، أم بي للهندسة، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، اودن للاستثمار والتنمية، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، أم بي للهندسة، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى.

البورصة تربح 1.7 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات باستثناء هبوط هامشي لمؤشر إيجي إكس 70، مدفوعة بمشتريات محلية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 1.7 مليار جنيه عند مستوى 733.415 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات باستثناء هبوط هامشي لمؤشر إيجي إكس 70، مدفوعة بمشتريات محلية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 1.7 مليار جنيه عند مستوى 733.415 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 349.6 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 37.5 ألف عملية لعدد 197 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 72.83% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.42%، والعرب على 13.75% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 41.21% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 58.78%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 92.5 مليون جنيه، 3.2 مليون جنيه، 3.4 مليون جنيه، 69.8 مليون جنيه، 65.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 234.8 مليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.04%، ليغلق عند مستوى 11622 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 2017 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 13790 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 4589 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 2113 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 3129 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 4019 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1133 نقطة.

وصعدت أسهم 56 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 72 شركة، ولم تتغير مستويات 69 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة:

- المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بسعر إغلاق 6.080 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.34%.

- اودن للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 1.407 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.82%.

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بسعر إغلاق 30.860 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.75%.

- العربية للمحابس بسعر إغلاق 1.649 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.15%.

- النعيم القابضة للاستثمارات بسعر إغلاق 0.215 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 6.97%.



وضمت الأسهم المتراجعة:

- شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب) بسعر إغلاق 1.197 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.21%.

- الشمس للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 8.100 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.36%.

- الزيوت المستخلصة ومنتجاتها بسعر إغلاق 1.611 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.24%.

- شركة النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 18.470 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.23%.

- حق الاكتتاب للشركة العربية لمنتجات الألبان-أراب ديري-باندا-2 بسعر إغلاق 1.709 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.11%.